Battlefield 2042 : trailer de gameplay, Battle Pass, nouvel Opérateur Charlie Crawford et map Échouement, tout sur la Saison 2 : Maître d'Armes

DICE aura mis du temps à diffuser la Saison 1 de Battlefield 2042, parue plus d'un semestre après le lancement du jeu. Il sera plus rapide pour la Saison 2 : Maître d'Armes, qui débarque officiellement ce mardi 30 août à 14h00 sur l'ensemble des plateformes, avec pas mal de nouveau contenu.

En attendant le système de Classes et les autres innovations de la Saison 3, nous allons pouvoir profiter de la carte Échouement, du Spécialiste Charlie Crawford, des véhicules EBCL-Ram et Polaris RZR, des armes AM40, Avancys et PF51, de la nouvelle grenade incapacitante, des M16A3 et M60E4 qui rejoignent les parties en ligne classique, ou encore des Carabine M2, FM Bren, M95, M249 SAW et AEK-971 dans Portal. Ajoutez à cela du contenu cosmétique à obtenir via le Battle Pass, des missions spéciales inédites et un tas de modifications pour le gameplay, et vous obtenez un beau coup de fouet pour les semaines à venir. La mise à jour 2.0 est résumée ci-dessous et détaillée et imagée en page suivante.

Quoi de neuf dans la Saison 2 ? Voici un aperçu du nouveau contenu de la Saison 2, ainsi que certains des changements et améliorations majeurs : Nouvelle carte : Échouement ;

Nouveau Spécialiste : Charlie Crawford ;

Nouveau véhicule : EBLC-Ram ;

Nouvelles armes : AM40, Avancys, PF51 ;

Nouveau gadget : grenade incapacitante ;

Nouvelles armes du Coffre : M16A3 et M60E4 ;

Nouvelles armes de Battlefield Portal : Carabine M2, FM Bren, M95, M249 SAW, AEK-971 ;

Nouvelle fonctionnalité : les missions spéciales ;

Nouveau Passe de combat. Quels autres changements et améliorations la mise à jour 2.0.0 apporte-t-elle ? Un nouvel écran d'accueil offre un aperçu de tous les modes de jeu disponibles.

Ruée revient en tant que mode de jeu permanent.

Les hélicoptères furtifs reçoivent des ajustements d'équilibrage

Les fusils d'assaut et les pistolets-mitrailleurs reçoivent des ajustements d'équilibrage aux multiplicateurs de tir en pleine tête.

En mode Percée et Ruée, vous changez automatiquement de camp (attaque/défense) le temps d'une manche après l'écran de fin de manche avant de passer à la carte suivante.

Conquête personnalisée a été ajouté à l'Éditeur Battlefield Portal en tant que nouveau mode de jeu Conquête, avec des options personnalisables pour les points de capture et des options logiques pour l'éditeur de règles. Quand pourrez-vous jouer ? La Saison 1 prendra officiellement fin le 30 août à 10h00 CEST, heure à laquelle la mise à jour 2.0.0 sera disponible. La progression dans le contenu de la Saison 2 sera disponible le même jour à 14h00 CEST. Dès que la Saison 2 sera lancée, vous pourrez jouer directement à la nouvelle carte Échouement, qui sera disponible en permanence dans les listes pour les modes Conquête et Percée. Vous pourrez aussi commencer à débloquer les nouvelles récompenses du Passe de combat comme le Spécialiste Crawford ou les armes, le véhicule et le gadget. Que pouvez-vous attendre de la prochaine mise à jour ? Pour le moment, la prochaine mise à jour du jeu est prévue entre fin septembre et début octobre. En plus de correctifs et de modifications, elle inclura la version retravaillée de Renouveau, le véhicule d'environnement Polaris RZR et les nouvelles armes du Coffre dans All-Out Warfare.

