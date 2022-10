Battlefield 2042 : dates et trailer pour l'évènement Les Liquidateurs et son nouveau mode Conquête Tactique à 16 ou 32 joueurs

Lors du déploiement de la mise à jour 2.1 de Battlefield 2042, DICE nous avait prévenus que le titre aurait droit à son premier évènement à la moitié de la Saison 2 : Maître d'Armes. Il est davantage détaillé avec une bande-annonce ci-dessous et tournera autour des Liquidateurs, des mercenaires missionnés par le Marché Noir pour éliminer les concurrents.



L'évènement Les Liquidateurs durera du 11 au 25 octobre, avec une première semaine en 8v8 et une seconde en 16v16, sur des portions réduites de maps connues, dans un nouveau mode appelé Conquête Tactique, détaillé ci-dessous. Gagner des parties nous fera gagner des Rubans, permettant de débloquer un arrière-plan, une skin d'arme, un set de Spécialiste épique et un revêtement légendaire de véhicule.

VOUS ÊTES LES LIQUIDATEURS.

Lorsqu'un concurrent menace ses affaires, le Marché noir envoie ses Liquidateurs, une redoutable escouade spécialisée dans les "liquidations d'actifs involontaires". Votre travail consiste à liquider les escouades ennemies du champ de bataille et à capturer des zones cruciales pour les activités du Marché noir.

Les Liquidateurs font les choses bien.

Cet évènement de mi-saison disponible pendant 2 semaines fait la part belle au combat rapproché grâce à des affrontements d'infanterie en petites équipes dans des environnements restreints. Jouez vos cartes et faites la différence. Votre escouade en aura besoin.

Rejoignez une redoutable escouade dans l'évènement Liquidateurs, disponible du 11 au 25 octobre, et obtenez des récompenses uniques.

Nouveau mode : Conquête tactique

Jouez à une variante du mode Conquête qui met l'accent sur des combats rapprochés d'infanterie frénétiques. Affrontez les escouades ennemies en essayant de prendre et de conserver trois drapeaux. Pour remporter la manche, épuisez les tickets de l'ennemi.

Vous devrez travailler avec votre escouade pour garder le contrôle des objectifs. Exploitez les balises de réapparition et les voies de contournement et prenez d'assaut les objectifs occupés par l'ennemi avec votre équipe. Plus vous êtes nombreux sur l'objectif pendant sa capture, plus vous vous en emparerez rapidement.

Nous modifierons le nombre de personnes pouvant participer au mode Conquête Tactique au fil de l'évènement.

Semaine 1 : 8 contre 8

Semaine 2 : 16 contre 16

Espaces de jeu restreints

Éradiquez la concurrence dans des espaces de jeu restreints sur Port d'Arica, Rupture, Frontière caspienne, Décharge, Renouveau et Échouement.

Nouvelles missions et récompenses

Obtenez des Rubans en Conquête tactique pour débloquer des récompenses uniques pendant l'évènement.

10 Rubans : arrière-plan de fiche de jeu épique « Le bouclier »

30 Rubans : skin d'arme épique « Calibre cinétique » (AM40)

60 Rubans : set de Spécialiste épique « Équipe de démolition » (Dozer)

100 Rubans : skin de véhicule légendaire « Cheval de Troie » (M1A5)

Au cours de l'évènement, vous pourrez également obtenir une récompense de connexion, ainsi qu'un couvre-chef et une skin d'arme thématiques gratuits dans la Boutique.

Nous avons hâte que vous participiez à cet évènement et essayiez le nouveau mode Conquête tactique.