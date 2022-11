Battlefield 2042 : la tension monte crescendo avec un trailer pour la Saison 3, une date pour sa sortie et l'arrivée dans le Xbox Game Pass

DICE vient officiellement de lever le voile sur la Saison 3 de Battlefield 2042 avec un trailer de gameplay. Mais inutile de faire les surpris : entre le regard offert sur l'avenir du jeu par les développeurs, et la fuite d'il y a quelques jours, nous savions déjà tout ou presque de ce qui nous attendait.

La nouvelle map Spearhead (traduit en Fer de Lance), l'Opérateur Zain, le Rorsch Mk-4, le NVK-S22, et le char EMKV90-TOR sont tous visibles dans cette bande-annonce, tandis que le site officiel permet d'en apprendre davantage sur le contenu du Passe de Combat.

NOUVELLE CARTE : FER DE LANCE

Déployez-vous en pleine nature suédoise avec une carte axée sur le combat rapproché, qui comprend deux grandes usines autonomes et des terrains accidentés.

NOUVEAU SPÉCIALISTE : RASHEED ZAIN

Les ennemis retranchés vous posent problème ? L'expert en sécurité inflexible Rasheed Zain est là pour vous. Utilisez son lanceur semi-automatique à explosion aérienne XM370A pour détruire les obstacles qui protègent vos ennemis, puis éliminez-les alors qu'ils courent se mettre à l'abri. La persévérance de Zain sous pression lui permet de récupérer…

Lanceur à explosion aérienne XM370A

Le XM370A est un lanceur semi-automatique conçu pour éliminer ou déloger l'infanterie ennemie à couvert. Le projectile, qui explose dans les airs, est un excellent outil contre les ennemis retranchés et hors de portée.

Persévérance

Zain récupère plus vite de la santé que les autres Spécialistes après avoir éliminé un ennemi. Ainsi, vous pourrez jouer de manière plus agressive au combat rapproché, car vous aurez moins besoin de vous mettre à couvert pour récupérer de la santé. Prenez plus de risques et continuez d’avancer. Comme tout spécialiste d'assaut qui se respecte.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Découvrez le Rorsch Mk-4, qui utilise les forces électromagnétiques pour tirer des projectiles à très grande vitesse. Besoin d'un fusil à pompe avec des options tactiques ? Le NVK-S22, une arme semi-automatique compacte à double canon, offre une puissance de feu destructrice.

LA POLYVALENCE EST LA CLÉ DE LA VICTOIRE

Le char EMKV90-TOR dispose de deux modes. En mode Mobilité, vous et vos passagers parcourez l'environnement à grande vitesse tout en semant la destruction avec la tourelle. Vous voulez infliger de lourds dégâts ? Le mode Siège ralentit votre véhicule et abaisse vos suspensions pour renforcer la stabilité et augmenter les dégâts de la tourelle.

PASSE DE COMBAT DE LA SAISON 3

Progressez parmi les 100 paliers du Passe de combat de la Saison 3 pour obtenir du contenu gratuit* et premium**. Les paliers gratuits donnent accès au nouveau Spécialiste (Zain) ainsi qu'à des armes, des véhicules, des éléments cosmétiques et bien plus encore. Les paliers Premium permettent de débloquer des skins, des Pièces Battlefield (PBF), des fiches de jeu, des pendentifs d'arme, des éliminations au corps-à-corps et bien plus.