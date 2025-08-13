Crimson Desert : mauvaise nouvelle pour le jeu d'action en monde ouvert de Pearl Abyss (Black Desert)

Bien connu pour son MMORPG à succès Black Desert, Pearl Abyss développe en ce moment Crimson Desert, un jeu solo d'action et d'aventure en monde ouvert très ambitieux. Le titre en met plein la vue à chacune de ses apparitions dans les différentes conférences, mais les joueurs s'impatientent de mettre les mains dessus.

Crimson Desert encore repoussé





Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Pearl Abyss affirmait que Crimson Desert sortirait en fin d'année 2025, mais alors que les mois défilent, aucune date de sortie précise n'a été donnée. Finalement, à l'occasion de la présentation de son dernier bilan financier, le studio sud-coréen a annoncé un nouveau report pour Crimson Desert.

Pearl Abyss explique que le jeu est « actuellement en cours de doublage, tout en effectuant des tâches telles que la certification console en vue de sa sortie ». Les choses avancent bien, Crimson Desert sera d'ailleurs présent à la gamescom et à la PAX West ce mois-ci, puis au Tokyo Game Show en septembre. Mais voilà, le développement a pris du retard, à cause « des délais plus longs que prévu, liés à la coordination du calendrier et à la collaboration avec de multiples partenaires pour la distribution hors ligne, les doublages, la certification des consoles et d'autres préparatifs de lancement ».

Quand sortira Crimson Desert ?





Désormais, Crimson Desert sortira au premier trimestre 2026, sans plus de précisions. Pearl Abyss dévoilera la date de sortie plus tard, « en fonction de considérations commerciales ». Le studio est clair, la date ne sera pas dévoilée lors de la gamescom la semaine prochaine.

Crimson Desert est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant sa sortie, vous pouvez retrouver la bande originale Black Desert 10th Anniversary en vinyles à 54,99 € chez Leclerc.