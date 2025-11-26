Tomb Raider Definitive Edition sur Switch : un portage qui pique les yeux, même sur Switch 2

La semaine dernière, Crystal Dynamics a lancé par surprise Tomb Raider Definitive Edition sur Nintendo Switch et Switch 2. Un portage développé par Aspyr Media qui se base sur la Definitive Edition - sortie en 2014 sur PS4 et Xbox One - du reboot des aventures de Lara Croft. La première Switch est sortie en 2017, la Switch 2 a quant à elle été lancée cette année. Mais Tomb Raider Definitive Edition arrive à peine à être aussi beau que dans la version d'origine, sortie sur PS3 et Xbox 360.

Tomb Raider Definitive Edition sur Switch 2, ça donne quoi ?





C'est ce que nous montre Digital Foundry dans sa dernière analyse. Digital Foundry a comparé les versions PS4 et Switch 2 de Tomb Raider Definitive Edition, c'est globalement la même chose, mais la console de Nintendo affiche une image un peu moins belle : les ombres sur le feuillage et l'occlusion ambiante sont réduites, certains arbres ont même été supprimés. Sans TressFX, les cheveux de Lara Croft forment un gros bloc qui manque de réalisme. Cependant, sur Switch 2, les textures ont été améliorées et le jeu tourne en 1080p à 60 fps, un framerate que la PS4 peinait à maintenir (au contraire de la PS4 Pro).

Sur Switch 1, Tomb Raider Definitive Edition est bien moche aussi





Sur la première Switch, Tomb Raider Definitive Edition affiche une image en 720p en mode Portable et en 864-900p avec le dock. Visuellement, c'est la même chose que sur Switch 2, mais avec un scintillement en plus. Côté framerate, le jeu n'arrive pas à maintenir les 30 fps, il y a de nombreux ralentissements. Digital Foundry remarque les mêmes soucis que sur PS3 et Xbox 360, la faute sans doute à une puissance du processeur trop faible.

Si les possesseurs de Switch sont habitués à des portages douloureux à cause d'une console hybride peu puissante, Aspyr Media n'a clairement pas tiré parti de la puissance de la nouvelle Switch 2, souvent comparée à une Xbox Series S. Oui, le reboot des aventures de Lara Croft est enfin jouable sur les consoles de Nintendo, mais difficile de justifier l'achat de ce portage.

Aspyr Media a pour rappel accouché de Tomb Raider I-III Remastered et Tomb Raider IV-VI Remastered, cette dernière compilation est disponible à 24,99 € chez Leclerc.