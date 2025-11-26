UGREEN fait son Black Friday avec jusqu'à -40% : batterie, chargeur rapide et Smart Tag à petit prix !

Le spécialiste des accessoires type batteries externes et chargeurs rapides UGREEN dispose d'une solide gamme d'accessoires destinés à vous faciliter la vie et à ne pas vous laisser à court d'énergie au fil de la journée.

Des batteries filaires ou sans fil aux chargeurs offrant plus de 100 W de puissance pour réduire les délais de charge, il y a forcément un accessoire pour vous. Et cela tombe bien, le Black Friday permet en plus de les obtenir à moindre coût.

Ugreen Nexode 65 W chargeur GaN rapide

Par exemple, le chargeur UGREEN Nexode 65 W offre trois ports de charge (2 USB-C et 1 port USB-A) dans un format compact grâce à sa technologie GaN (nitrure de gallium) qui offre une densité énergétique supérieure. Capable de charger jusqu'à trois appareils simultanément en répartissant les 65 W sur les trois ports, il est le compagnon de charge idéal des smartphones et de leurs accessoires, voire de PC portables et MacBook, le tout en sécurité grâce à ses nombreux mécanismes surveillant intensité de charge et chauffe.

Pour le Black Friday, le chargeur rapide UGREEN Nexode 65 W tombe au petit prix de 18,83 € chez Amazon, soit 43% de remise par rapport à son prix de référence.

Smart Tags UGREEN FineTrack Finder Tag

Mais UGREEN ne fait pas que des batteries ou des chargeurs. Les smart tags sont aussi à l'honneur avec les UGREEN FineTrack Finder Tag qui permettront de localiser clés, valises ou portefeuilles.

Dotés d'une pile bouton offrant jusqu'à 24 mois d'autonomie et certifiés UL4200A, ils sont spécifiquement conçus pour le service Find My d'Apple pour iOS et permettent de suivre le tag à distance.

Ils émettent une sonnerie pour se signaler ou alertent en cas de non détection prolongée pour alerter d'un risque d'objet perdu.

Les smart tags UGREEN FineTrack Finder Tag (pack de 4) sont proposés pour le Black Friday chez Amazon au petit prix de 23,99 €, soit 40% de remise par rapport à leur prix de référence.





Parmi les accessoires profitant d'un tarif réduit pour le Black Friday, on pourra également trouver sur le site officiel et sur la boutique UGREEN chez Amazon les produits suivants :