BON PLAN : une Switch Lite, un excellent jeu et des accessoires à moins de 200 € pour le Black Friday !

Alors que Nintendo tarde à dévoiler sa prochaine console, les revendeurs cassent les prix sur la Switch à l'occasion du Black Friday. Aujourd'hui, c'est la Fnac qui propose un bundle bien rempli à petit prix. Si vous voulez découvrir la console actuelle de Nintendo, c'est le moment de se faire plaisir.

Le pack avec une Nintendo Switch Lite Bleu + Prince of Persia: The Lost Crown + une carte microSD 128 Go + une pochette de transport deluxe passe à 199,99 € à la Fnac, soit une réduction de - 18 %.

Le pack comprend : une console Nintendo Switch Lite Bleue + Prince of Persia: The Lost Crown + Pochette de transport deluxe + Carte microSD 128Go. Le jeu Prince of Persia: The Lost Crown est au format cartouche physique. Dédié au jeu portable La console pour les joueurs sur le pouce La console Nintendo Switch Lite est spécialement créée pour le jeu portable – vous pouvez donc jouer à vos jeux favoris n’importe où. Compacte et légère Avec son design léger et fin, la console est prête pour la route quand vous l’êtes. Manettes intégrées Les manettes sont intégrées dans la console pour le jeu portable, et sur le côté gauche on retrouve une manette+. Jeux compatibles La console Nintendo Switch Lite est compatible avec la librairie de jeux Nintendo Switch qui fonctionnent en mode portable. Pack Console Nintendo Switch Lite Bleu + Prince of Persia: The Lost Crown + Pochette de transport deluxe + Carte microSD 128Go



199,99 € à la Fnac

