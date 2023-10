BON PLAN : un pack avec la Nintendo Switch Lite en édition limitée et un jeu incontournable en promotion

Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine console de Nintendo, mais la Switch a encore de beaux jours devant elle, surtout sa version Lite, qui ne se branche pas sur une télévision mais qui offre un paquet d'autres avantages, que vous pouvez retrouver dans notre test : TEST de la Switch Lite : la meilleure console portable de Nintendo ?

Si jamais la console uniquement portable de Nintendo vous intéresse, eh bien elle est actuellement en promotion à la Fnac, dans des éditions limitées. Les packs Nintendo Switch Lite edition limitee + Animal Crossing New Horizons sont affichés à 199,99 € au lieu de 259,98 €, soit une réduction de 23 %. Deux modèles sont concernés, les éditions Meli & Melo Hawai turquoise et Marie Hawai rose.

Une console et un jeu à ce prix, difficile de ne pas craquer. Et si vous étiez passés à côté du phénomène Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur