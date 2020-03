TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur

Île idyllique pour une nouvelle vie





Cela fait près de deux décennies que Nintendo EAD régale les joueurs avec la licence de simulation en temps réel Dōbutsu no mori, débuté dans l'Archipel sur Nintendo 64. Si différents spin-offs ont vu le jour ces dernières années, la communauté attendait avec impatience un nouvel épisode principal depuis New Leaf paru fin 2012 sur 3DS. L'attente touche à son terme et la Switch accueille donc désormais Animal Crossing: New Horizons avec sa formule Évasion Île déserte. Alors que le monde vit une période troublée où s'isoler est de rigueur, nous avons donc souscrit à ce programme proposé par Nook Inc. afin de recommencer notre vie à zéro tel un Robinson Crusoé des temps modernes. Enquête en totale immersion sur ce petit paradis nommé NeOmega !

L'ennui n'existe pas sur NeOmega !

Accueillis à l'aéroport par les jumeaux Méli et Mélo, nous avons dû montrer patte blanche en déclinant notre identité. La création de notre avatar numérique s'affranchit des conventions en nous demandant la manière dont les autres personnages s'adresseront à nous et proposant un choix de couleurs de peau, coiffures ou encore types d'yeux indépendant du sexe. Si la variété de certains éléments n'est pas au rendez-vous (seulement 4 bouches et 3 nez différents), nous trouvons tout de même notre bonheur pour concevoir un villageois fort avenant. Il est d'ailleurs possible par la suite de modifier à notre gré cette apparence, avec un choix bien plus varié de coiffures à débloquer. Nos deux amis nous ont ensuite questionnés sur notre provenance (hémisphère nord ou sud) avant de nous laisser choisir une île parmi quatre modèles à la topologie variant quelque peu. Passeport en poche et formalités d'usage remplies, c'est la Dodo Airlines qui s'est chargée de nous conduire en terre inconnue.

Sur place, nous n'étions pas seuls, le gérant Tom Nook et ses neveux participant pleinement à l'expérience, en plus des aventuriers Samson la souris et Violette la grenouille dans notre cas. Pas question de buller au soleil lors de cette première journée, une épreuve de confort nous attendait, consistant avant tout à installer notre tente puis celles de nos deux compagnons de fortune. Ensuite, nous avons dû ramasser quelques branches pour le feu de camp et des fruits locaux servant de repas, avant que Tom ne nous réunisse tous pour un conseil. Pas d'élimination au programme, le but était de définir un nom pour notre nouveau foyer (la limite est passée à 10 caractères contre 8 auparavant, champagne !), notre proposition ayant évidemment fait l'unanimité. Et en guise de totem d'immunité, nous avons été nommés « délégué insulaire », nous octroyant de facto un fort pouvoir décisionnaire sur l'île.

Après une courte nuit de sommeil, il nous a été remis un NookPhone, le nouvel appareil de la marque à la feuille, indispensable à notre nouvelle vie. C'est là que nous avons découvert les dessous de cette offre si alléchante sur le papier, à savoir son prix en Clochettes, et qu'il nous a été présenté une alternative de paiement : les Miles Nook. Comment en obtenir ? Rien de plus simple. À partir de l'application dédiée, nous avons accès à une liste de défis variés dont les récompenses sont cette nouvelle monnaie et des titres servant à personnaliser notre passeport. Cela peut aller de notre première prise de photo à la découverte des secrets de l'île et bien plus. Clairement, il faudra un sacré investissement en temps et sur la longueur pour tous les obtenir. Par la suite, avec le niveau Miles Nook +, des objectifs bonus viennent s'ajouter et permettent d'acquérir des miles en réalisant des actions spécifiques du quotidien comme papoter avec les habitants de l'île ou vendre pour un certain montant d'objets. Nous avons donc constamment un but en ligne de mire, l'ennui n'existe pas sur NeOmega !

Do It Yourself





Isolés dans notre petite communauté insulaire, il paraît évident que tout ne va pas apparaître comme par magie, et c'est là qu'intervient la plus grosse nouveauté de cet épisode, l'artisanat. À l'aide de matériaux récoltés sur nos terres et de plans adéquats listés dans notre NookPhone, à acheter ou se faire offrir - quand ils n'arrivent pas dans une bouteille échouée sur la plage -, nous pouvons crafter des outils et objets depuis un établi notamment depuis Bureau des résidents, le centre névralgique de l'île. Rapidement, il est même possible de le faire de chez nous en ayant confectionné le meuble idoine. La fabrication est un vrai jeu d'enfants, puisqu'il suffit d'avoir les ressources demandées, valider et attendre qu'une mignonne petite animation passe pour que le résultat atterrisse dans notre inventaire.

Envie de vous extasier ? Visitez le musée !

Tout est mis en place pour nous accompagner progressivement et nous rendre autonomes avec cette composante du gameplay, des outils de fortune pouvant eux être achetés afin de nous dépanner si les matériaux manquent. Oui, vous l'aurez compris, ces instruments indispensables disposent chacun d'une durabilité et cassent après un certain nombre d'utilisations, obligeant à en refabriquer d'autres. Les formes évoluées de l'outillage sont ainsi plus résistantes et peuvent disposer de fonctions supplémentaires, la hache avec sa lame en métal étant capable d'abattre les arbres alors que les modèles plus rudimentaires donnent seulement des buches à raison de 3 par jour pour chaque tronc. Pour les sélectionner plus rapidement que depuis l'inventaire, une roue est disponible une fois l'amélioration débloquée. La gestion des ressources occupe ainsi une place importante, avec des items s'empilant désormais pour ne pas gâcher de place. Si la taille de notre besace se révèle assez restreinte à notre arrivée, l'espace peut être agrandi et atteindre les 40 emplacements, pour un confort plus que bienvenu.

Entre deux séances de récolte et bricolage, nous avons également l'opportunité de laisser libre cours à notre créativité en réalisant des motifs personnalisés via une application, où seules notre imagination et les 32*32 cases du canevas se posent en limite. Bon, nous n'aurions pas été contre la possibilité de réaliser de jolis arrondis, mais avec un peu d'adresse, cette contrainte est aisément contournée. Là encore, 40 slots sont disponibles pour enregistrer nos œuvres et les appliquer à loisir sur nos vêtements ou le drapeau de l'île. Toujours dans la même optique, passé un certain stade de notre aventure, une option supplémentaire s'offre à nous : personnaliser nos créations. À l'aide de kits, coûtant tout de même 600 Clochettes l'unité, nous modifions la couleur et la texture (ex : l'essence du bois) d'un meuble parmi un choix fixe variant selon l'objet. Tout comme la fabrication, c'est simple comme bonjour, alors autant ne pas se priver, surtout qu'il est désormais permis de disposer le produit de nos efforts et les achats à l'extérieur ! C'est d'ailleurs l'une de nos taches en tant que délégué insulaire, décorer notre territoire pour le rendre attractif.

Méli et Mélo nous rachètent de leur côté tout ce dont nous n'avons pas besoin depuis le Bureau des résidents puis leur propre boutique. Pêcher, capturer des insectes, récolter des fruits ou ramasser des coquillages sur la plage, tout est donc bon pour se faire du pognon ! Oui, même éclater les mystérieux ballons porteurs de cadeaux apparaissant dans le ciel. Avec beaucoup de chance, vous aurez droit à une jolie bourse de 10 000 Clochettes. Il faut aussi savoir se montrer philanthrope en cédant la première prise d'une nouvelle espèce ou un fossile fraichement déterré à ce cher Thibou, de manière à garnir les allées de son musée, avec à chaque fois un petit commentaire réellement instructif nous en apprenant plus sur notre généreux don. Autant le dire, remplir son établissement est un but en soi et demandera du temps ainsi qu'un peu de chance, certaines espèces n'apparaissant qu'à des périodes précises de l'année et sur certaines plages horaires assez larges, comme l'indique la Bébêtopédie. Le résultat en vaut la chandelle tant l'intérieur du lieu est magnifique et vaste, avec ses trois sections distinctes abritant divers vivariums et stands d'exposition. Envie de vous extasier ? Visitez le musée !

Lost, les Clochettes disparues





À la fin de notre première véritable journée sur l'île, nous avions déjà remboursé nos frais d'arrivée, mais ce n'était que le début du cycle infernal des emprunts, Tom ayant bien d'autres tours dans son sac pour nous endetter ! Une fois les bases de l'économie et du développement assimilées, nous avons contracté un prêt pour nous faire construire une maison, un autre pour l'agrandir et enfin un troisième pour ajouter une pièce en plus. À chaque fois, le coût en Clochettes augmente allègrement et les autres habitants sont également soumis à ce système, évoquant parfois leur dette à payer au détour d'une phrase.

La moindre infrastructure coûte une blinde !

Si tout roule du côté de Nook Inc., il faut du temps avant que la petite tente du début ne devienne un véritable hôtel de mairie moderne pour le Bureau des résidents grâce à nos efforts, où nous retrouvons celle qu'il n'est plus nécessaire de présenter : Marie ! Grâce à elle, il est possible de modifier le drapeau de l'île et son hymne résonant en fond sonore, de gérer le relationnel entre les habitants, mais également de faire le point sur l'état de son développement, avec de bien utiles conseils à la clé pour grimper en rang, symbolisé par des étoiles. Tom s'occupe de son côté de la partie aménagement, supervisant la venue de nouveaux personnages pour qui nous devons trouver un terrain où bâtir leur maison, ou nous permettant de lancer le chantier des ponts et escaliers. Si vous pensiez que la perche et l'échelle seraient vite de l'histoire ancienne pour franchir les cours d'eau et gravir les falaises, détrompez-vous. La raison en est toute simple, la moindre de ces infrastructures coûte une blinde ! Contrairement à notre foyer, le financement est laissé ouvert à tous les îliens à la manière d'un Kickstarter, mais ne nous voilons pas la face, nous donnons presque tout… Décidément, il ne faut pas rêver de richesse à court terme.

Ces travaux de voirie et d'embellissement ne sont pas nos seules dépenses, car Méli et Mélo proposent chaque jour à la vente une sélection d'objets potentiellement intéressants selon nos goûts, ainsi que des graines pour fleurir nos allées ou bien des remèdes servant en cas de piqûres de guêpes (ces saletés !), nous délestant encore plus de nos Clochettes. La boutique des Sœurs Doigts de Fée a elle de quoi faire craquer les accros de la mode avec des tenues et costumes renouvelés quotidiennement. Envie de vous prendre pour Iron Man ? C'est possible ! Merci aux sœurs hérissons Layette et Cousette, toujours aussi mignonnes. Et si la spéculation est votre dada, Porcelette remplace de son côté sa grand-mère Porcella dans le trafic de navet chaque dimanche, à revendre ensuite au cours de la semaine suivante en espérant faire du profit. Nous avons même eu droit à la visite de Blaise pour nous proposer des chaussures, chaussettes et sacs raffinés, ainsi que Sarah la marchande de tapis.

Le Nook Stop aussi veut notre argent avec son Nook Shopping aux articles spéciaux, là encore renouvelé régulièrement. Ce terminal multifonction sert aussi de DAC pour stocker nos économies et rembourser le prêt de la maison, et propose une boutique Miles Nook pour y dépenser ces points durement acquis contre des plans d'objets ou de barrières, des coiffures, permis ou autres objets y restant indéfiniment. Il dispose enfin d'une option plutôt sympathique servant à scanner nos amiibo (figurines et cartes) Animal Crossing. Dans quel but ? Tout simplement pour faire venir au camping les personnages qu'ils représentent. Oui, nous en construisons un au bout d'un moment pour accueillir des visiteurs de passage, un à la fois, qu'ils viennent donc du jeu ou de ces goodies NFC. Nous avons donc fait plusieurs essais aux résultats variés. Max n'était ainsi « pas disponible pour le moment », tandis que Marie avait bien trop de travail. Rosie a elle accepté et nous a demandé de lui confectionner un objet donc elle disposait du plan. Son envie d'emménager était bien là, mais elle a remis ça à plus tard, dommage...

Terraformer, la clé du succès ?





Ce n'est bien entendu pas la seule manière de recruter de nouveaux habitants sur l'île, une bonne manière de procéder tout en allant récolter des ressources étant d'acheter un Ticket Miles Nook pour partir en expédition sur une autre île déserte. Dodo Airlines et son duo de choc Morris et Rodrigue sont là pour nous servir ! Ces zones de jeu temporaires aux paysages aléatoires ne vous dépayseront que la première fois, les combinaisons d'éléments donnant lieu à 3 ou 4 types d'environnements différents, un peu plus d'exotisme ne nous aurait pas déplu, mais elles remplissent leur rôle ) merveille. Nous pouvons par exemple y récupérer les « fruits » non disponibles chez nous (nous sommes forts en poire !) tels que les pêches et les pousses de bambou. En plus de faire le plein, un personnage croise parfois notre route, que nous pouvons ou non inviter à venir vivre dans notre communauté.

La fonctionnalité de Remod'île, autre nouveauté que les créateurs en herbe vont s'arracher.

Dodo Airlines permet aussi de visiter les îles d'autres joueurs en local ou en ligne, une fonctionnalité non présente dans le cadre de cet avis, et ce n'est pas faute d'avoir un abonnement au Nintendo Switch Online valide. Sinon, l'île de Joe est accessible, où se trouve Photopia, un studio dédié à l'art de la photographie. Si notre NookPhone sert de base à prendre des captures d'écran en y ajoutant des filtres et en masquant l'interface, très légère au demeurant, ce lieu nous permet de créer des scènes faisant intervenir les villageois et l'ensemble des objets que nous avons débloqués. D'ailleurs, en prenant un cliché, notre avatar peut utiliser une Mimique apprise grâce aux autres personnages, servant à exprimer tout un tas d'émotions allant de la joie au frisson, associées à une gâchette faisant apparaître une roue de sélection.

Il faut bien avouer que ces drôles d'animaux sont ultra attachants avec leurs expressions et animations mignonnes et amusantes au possible, en plus de leurs traits de personnalité bien marqués. Nous retrouvons toujours des Sportifs, Paresseux ou autres Grandes sœurs, avec leurs propres comportements et phrases revenant régulièrement pour les grands bavards. Les interactions sociales jouent un rôle non négligeable, avec de l'échange de cadeaux, parfois des conseils nous disant par exemple qu'un naufragé a été vu sur la plage (oui, c'est toujours Gulliver) ou du commérage en nous faisant remarquer que nous avons enterré de l'argent. Pour notre défense, il s'agit juste de sacs de Clochettes tout juste déterrés et de suite replantés pour produire une pousse de Clochetier, qui ne donne hélas qu'une seule récolte dans sa vie.

Enfin, après bien des efforts, au 16e jour vint la terraformation ! Oui, c'est littéralement la période de temps qu'il nous a fallu avant d'acquérir la fonctionnalité de Remod'île, autre nouveauté que les créateurs en herbe vont s'arracher. Le chemin est long pour la débloquer, mais marque un nouveau départ dans notre Aventure Robinson. Bon, tout n'est pas inclus d'office dans l'application du NookPhone, des permis devant ensuite être achetés avec des miles. Nous avons pu profiter de quatre fonctions différentes, à savoir le service de nettoyage pour éliminer un obstacle sur notre route, la création de routes et chemins parmi 10 types de textures différents, celle de créer des cours d'eau ou de les reboucher, et enfin l'édification ou la destruction de falaises. Pour ce dernier point, désolé, mais il n'est pas possible de monter plus haut à l'échelle que le niveau maximal présent sur l'île dans sa configuration de base, et donc d'ériger une montagne. Tout se fait très simplement à l'aide de la touche A, même arrondir les angles de nos sentiers. En revanche, tout comme dans le reste du gameplay lorsqu'il est question de bâtir, creuser ou autre, il faut vraiment bien se positionner dans la bonne direction, mais c'est bien le seul point sur lequel nous pouvons chipoter.

Vers des Horizons nouveaux





Nous arrivons au bout de notre enquête sur la formule Évasion Île déserte, qui a su nous charmer de bout en bout. Avec ses environnements enchanteurs que ce soit en mode Portable ou TV, faisant passer un cap à la licence dont la direction artistique minimaliste fonctionne à merveille, l'immersion est au rendez-vous pour passer un agréable moment. Son arrivée sur Switch signe l'ajout d'ombres projetées au sol et une animation de l'écoulement de l'eau nettement améliorée, alors que la sauvegarde automatique s'est aussi invitée à la fête. Aucun souci de framerate n'a été détecté durant notre séjour, il faut dire que la tranquillité est de mise la plupart du temps sur l'île.

Musicalement, en plus de l'hymne variant avec l'heure de la journée et les conditions météorologiques, quelques notes agréables accompagnent nos vas et vient, en plus du souffle du vent dans les arbres, le bruit des insectes ou de la végétation pour une ambiance zen assurée. Il est par ailleurs possible de commander des titres d'un célèbre chanteur pour les écouter sur un tourne-disque, les fans apprécieront. Vous l'aurez sans doute compris, hormis certains objectifs faisant office de point de passage dans l'évolution de notre communauté insulaire, aucun scénario ne viendra vous guider, mais certains évènements demandent du temps avant de survenir. Après plus de 60h de jeu, nous sommes encore loin d'avoir développé notre île à son maximum, mais avons tout de même pu voir défiler les crédits !

Que vous soyez un habitué d'Animal Crossing ou un total néophyte abordant la licence pour la toute première fois, New Horizons offre une expérience de jeu reposante et créative à nulle autre pareil, tout simplement indispensable ! Avec ses personnages attachants, son humour bien dosé et sa prise en mains aisée, les heures de jeu défilent au gré des journées sans que l'ennui ne vienne s'immiscer. Les gestionnaires en herbe et joueurs les plus créatifs auront donc tout le loisir de créer l'île de leur rêve tout en essayant de mettre quelques Clochettes de côté. L'aventure ne fait que commencer et nous avons hâte de découvrir quels évènements viendront rythmer notre quotidien à l'avenir.

Alexandre Samson (Omega Law)

Les plus Une totale liberté de gestion de notre île

Une durée de vie faramineuse sans ennui

Le crafting, une excellente idée bien réalisée

Un casting toujours aussi attachant

Une direction artistique aux petits oignons Les moins Pas assez de variété dans les expéditions

Des contrôles capricieux dans de rares cas (pour chipoter)