Switch 2 : Nintendo a déjà montré la console

Les rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo se multiplient, et plus les semaines avancent, plus cela semble concret. De nombreux bruits de couloir laissent entendre que le constructeur japonais présenterait la Switch 2 dans les prochaines semaines, pour un lancement sur le marché en 2024.

Mais avant de lancer une console, il faut évidemment des jeux, et pour cela, il faut séduire les développeurs et éditeurs tiers. La Wii U a fait un bide à cause du manque de jeux tiers, mais la Switch a connu une vie bien plus différente et meilleure, faisant d'elle une machine incontournable, même sans avoir d'autre console concurrente dans le foyer. Et visiblement, Nintendo a déjà commencé à approcher les studios.

Eurogamer, souvent très fiable pour ce genre d'informations, affirme que Nintendo aurait présenté la Switch 2 à plusieurs développeurs lors de la gamescom 2023, qui se tenait en Allemagne le mois dernier. Bien sûr, cela se serait fait dans le plus grand des secrets et à l'abri des visiteurs et des journalistes, mais d'après les informations d'Eurogamer, Nintendo aurait notamment présenté une version de The Legend of Zelda: Breath of the Wild conçue spécialement pour la Switch 2. N'allez pas croire que le titre va être porté sur la future console, il s'agit à tous les coups d'une simple démo technique pour facilement mettre en avant les nouvelles technologies et fonctionnalités de la Switch 2. De son côté, VGC affirme que Nintendo aurait aussi montré la démo technique The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, avec la technologie DLSS de NVIDIA, tourner sur sa Switch 2, laissant entendre que la console en aurait quand même sous le capot ! Selon les sources de VGC, la Switch 2 serait bien hybride, avec la possibilité d'y jouer en mode Portable.

Comme toujours, Nintendo n'a pas commenté la rumeur, mais il faut bien avouer que la Switch semble arriver en fin de vie. Les prochains mois seront marqués par les sorties de Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It! et un remake de Super Mario RPG, puis un jeu avec Peach et un remaster de Luigi's Mansion 2 en 2024. Après la sortie de ces titres, il faut croire que Nintendo tournera la page de la Switch (et ses quasi 130 millions d'exemplaires vendus) pour passer à la Switch 2, la Switch Pro ou quelque soit son nom. Oh, et Metroid Prime 4 se fait toujours attendre, mais à ce train, il pourrait bien être un titre de lancement de la Switch 2 tout en sortant aussi sur la précédente console, comme l'avait fait The Legend of Zelda: Breath of the Wild à l'époque.

