Nintendo Switch 2 : le nouveau Pro Controller aurait une fonctionnalité très demandée par les joueurs

Demain, nous découvrirons enfin des informations plus précises sur la Switch 2, la prochaine console de Nintendo. Le constructeur japonais a officialisé la machine en début d'année avec une simple vidéo montrant l'aspect global de la console de salon portable, mais il reste encore pas mal d'inconnues. Notamment concernant sa probable manette.

Pour rappel, la Switch 1 est vendue avec une paire de Joy-Con détachables, qui peuvent faire office de manette avec un banal support en plastique. Mais Nintendo propose séparément un Pro Controller, une véritable manette sans fil avec des vibrations, une croix directionnelle et un capteur NFC pour les amiibo. Bref, un accessoire indispensable si vous jouez régulièrement à la Switch 1, une nouvelle manette Pro Controller devrait faire son apparition en même temps que la Switch 2, avec une fonctionnalité inédite.

Encore une fois, c'est LiC du forum Famiboards qui est allé dénicher des brevets du FCC (la Commission fédérale des communications), consacrés ici à une manette répondant au nom de code BEE-008. Pour rappel, la Switch 2 a le code BEE-001 et une probable nouvelle manette GameCube aurait le code BEE-021. Le produit BEE-008 serait ainsi une manette avec du Bluetooth et du NFC, sans surprise, mais ce nouveau Pro Controller disposerait d'un port Jack 3.5, permettant de brancher un casque ou des écouteurs directement sur la manette. Une fonctionnalité déjà présente sur les manettes PlayStation et Xbox, qui manquait cruellement au Pro Controller de la Switch 1.

En toute logique, cela devrait être confirmé dès demain. Nous avons rendez-vous ce mercredi 2 avril à 15h00 pour assister à un Nintendo Direct dédié à Switch 2 et ses premiers jeux. D'ici là, vous pouvez déjà acheter des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.