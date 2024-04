RUMEUR sur la Nintendo Switch 2 : des Joy-Con d'un nouveau genre ?

Nintendo n'a toujours officialisé la console qui remplacera sa Switch, mais les rumeurs se font de plus en plus insistantes. C'est dernier jour, c'est le constructeur d'accessoires Mobopad qui a dévoilé sur le réseau social Bilibili des informations très intéressantes sur les manettes de la Switch 2/Pro, à condition qu'elles soient correctes.

D'après le constructeur, la Switch 2 aurait une nouvelle fois des Joy-Con, des manettes détachables comme sur la précédente console hybride. Rien de bien neuf, la Switch 2 devrait être une simple évolution de la Switch actuelle, mais Mobopad affirme que ces nouveaux Joy-Con seraient magnétiques, rendant incompatibles les anciens modèles, sauf en les connectant via le Bluetooth. Ces manettes seraient équipées de boutons SL et SR métalliques sur la tranche. À l'arrière, en plus des boutons ZL et ZR, nous devrions avoir deux de nouveaux boutons. La touche HOME surplomberait elle aussi un nouveau bouton à l'utilité inconnue.

Par ailleurs, la Switch 2 serait rétrocompatible avec les jeux de la première Switch, utilisant elle aussi des cartouches, mais il ne serait pas possible d'insérer les cartouches de la Switch 2 dans la Switch. Comme à l'époque de la Game Boy Advance, qui pouvait lire les jeux Game Boy, mais pas l'inverse. Enfin, le pied à l'arrière de la Switch 2 serait bien plus grand que celui de la console actuelle, Nintendo aurait repris le concept du pied de la Switch OLED, qui couvre la quasi-totalité de la largeur de la console, pour une meilleure stabilité. Pour l'écran, Mobopad affirme lui aussi qu'il s'agirait d'une dalle LCD de 8 pouces avec une résolution en 1080p, tandis que le dock permettrait d'afficher de la 4K sur un téléviseur grâce au port USB-C.

Bien évidemment, Nintendo n'a pas commenté ces rumeurs, ni même officialisé une quelconque console pour succéder à la Switch. Cette nouvelle machine pourrait sortir en début d'année 2025, patience. D'ici là, vous pouvez retrouver la Switch OLED Édition Mario (Rouge) à partir de 310,95 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.