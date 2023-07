RUMEUR sur Nintendo : la console next-gen qui succédera à la Switch prévue pour 2024

Switch 2, Switch Pro ou tout autre chose : il est acquis que Nintendo prépare une successeure à la Nintendo Switch sortie en 2017. Les rumeurs autour du projet de console next-gen ont été nombreuses, mais aucune tendance ne semblait se dessiner ces derniers mois. Le souvent bien renseigné Andy Robinson de VideoGameChronicles vient de raviver la flamme avec un article sur les derniers dires de ses sources.

D'après plusieurs de ses contacts, la stratégie actuelle de Nintendo serait de sortir une nouvelle console au second semestre 2024, 7 ans et demi après la Switch, et le constructeur aurait prévu le coup pour proposer assez d'exemplaires en vente au moment du lancement pour éviter les ruptures de stock. Il s'agirait encore une fois d'une console hybride utilisable de manière portable ou connectée à un téléviseur, et pouvant jouer des jeux numériques ou installés sur des cartouches. Elle embarquerait dans un premier temps un écran LCD, de moindre qualité que celui de la Nintendo Switch (modèle OLED), pour des raisons de coût de fabrication et afin de proposer des options de stockage plus importantes.

Pour ce qui est de l'espace de stockage du modèle standard, de la définition de l'écran et des autres fonctionnalités, rien n'a pu être vérifié par Andy Robinson. La question de la rétrocompatibilité avec les jeux Switch est aussi en suspens, alors que des éditeurs auraient exprimé leur crainte de voir leurs ventes impactées si une telle fonctionnalité est proposée. Interrogé par VGC, l'analyste Serkan Toto a déclaré qu'un lancement l'année prochaine aurait du sens, car les ventes de la Switch devraient baisser de plus de 10 % en 2024, et cela permettrait de proposer une console alternative au milieu du cycle de vie des PS5 et Xbox Series X|S.

Vous l'aurez compris, il ne s'agit que de bruits de couloirs, mais assez crédibles et logiques au vu de l'historique de Nintendo.