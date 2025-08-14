Fast & Furious de retour avec un jeu de course pas si nouveau

Des jeux de courses rapides, furieux et oubliables





Née en 2001, la saga Fast & Furious a eu droit à 10 films et un spin-off, mais également à une poignée de jeux vidéo, qui étaient loin de défrayer la chronique. Les joueurs se souviennent encore de Fast & Furious Crossroads, un jeu pourtant conçu par Bandai Namco Games et Slightly Mad Studios (Project CARS) tellement mauvais qu'il a été retiré des boutiques après deux ans seulement. Mais voilà qu'un nouveau jeu fait parler de lui cette semaine.

Fast & Furious, version arcade, mais sur consoles





GameMill Entertainment et Cradle Games dévoilent Fast & Furious: Arcade Edition, un jeu de course inspiré de la franchise d'Universal. Il s'agit en fait d'une adaptation pour consoles d'un jeu déjà disponible sur bornes d'arcade et qui permet de piloter des voitures présentes dans les films dans diverses courses avec un gameplay très arcade. Nous retrouverons ainsi les Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR et Jeep Wrangler sur des tracés nous emmenant dans les Alpes suisses pour intercepter un missile ou en plein centre-ville de Hong Kong pour arrêter un avion. Du grand spectacle, mais sans Vin Diesel.

L'essentiel à savoir sur Fast & Furious: Arcade Edition





Voici les points clés à retenir de Fast & Furious: Arcade Edition :

Course arcade à haute vitesse et pleine d’adrénaline : parcourez des circuits intenses au volant de supercars sous licence, avec un style cinématographique, du drift, des boosts nitro et une conduite de précision capturant toute la sensation du classique d’arcade.

: parcourez des circuits intenses au volant de supercars sous licence, avec un style cinématographique, du drift, des boosts nitro et une conduite de précision capturant toute la sensation du classique d’arcade. Le meilleur de l’arcade, adapté à la console : retrouvez les sensations de l’arcade à domicile, optimisées pour console et avec toute l’action explosive qui a fait le succès de l’original.

: retrouvez les sensations de l’arcade à domicile, optimisées pour console et avec toute l’action explosive qui a fait le succès de l’original. Conduisez des véhicules iconiques : prenez le volant de 8 voitures légendaires, dont la Dodge Charger, la Corvette Z06, la Shelby GT500 KR, la Ford GT, le Bronco DR, le Jeep Wrangler et bien d’autres.

: prenez le volant de 8 voitures légendaires, dont la Dodge Charger, la Corvette Z06, la Shelby GT500 KR, la Ford GT, le Bronco DR, le Jeep Wrangler et bien d’autres. Personnalisez votre style : modifiez la couleur de votre véhicule pour vous démarquer sur la piste et affirmer votre personnalité.

: modifiez la couleur de votre véhicule pour vous démarquer sur la piste et affirmer votre personnalité. Multijoueur local : affrontez un ami à deux joueurs en écran partagé pour retrouver toute la rivalité de l’arcade à la maison.

: affrontez un ami à deux joueurs en écran partagé pour retrouver toute la rivalité de l’arcade à la maison. Circuits intenses et variés : brûlez la gomme sur tous les tracés originaux, dans des environnements audacieux qui mettront vos talents de pilote à l’épreuve.

: brûlez la gomme sur tous les tracés originaux, dans des environnements audacieux qui mettront vos talents de pilote à l’épreuve. Missions secrètes à travers le monde : relevez des défis bonus spectaculaires, comme arrêter un missile dans les Alpes suisses ou empêcher un avion de décoller à Hong Kong.

: relevez des défis bonus spectaculaires, comme arrêter un missile dans les Alpes suisses ou empêcher un avion de décoller à Hong Kong. Raccourcis et chaos : découvrez des environnements destructibles, des embranchements et des raccourcis cachés qui bouleversent chaque course et récompensent les pilotes audacieux.

Quand sortira Fast & Furious: Arcade Edition ?





La date de sortie de Fast & Furious: Arcade Edition est fixée au 24 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Eh non, pas de version PC au programme, dommage. Vous pouvez déjà précommander le jeu à partir de 29,99 € sur Amazon et Leclerc.