Fast & Furious Crossroads : dernier tour pour le jeu raté, il sera bientôt retiré des plateformes de téléchargement

Un jeu Fast & Furious, sur le papier, cela peut donner un bon jeu vidéo entre course et action. Bandai Namco Games et Slightly Mad Studios ont cependant totalement raté leur copie pour Fast & Furious Crossroads, un projet aux graphismes et aux mécaniques de jeu qui ont déçu tout le monde, de la presse au public.

L'éditeur va mettre fin aux souffrances du titre, qui était de toute manière vite tombé dans l'oubli. Il va en effet tout simplement retirer Fast & Furious Crossroads du PlayStation Store, du Microsoft Store, de Steam et des,éventuelles autres plateformes en ligne du genre, à compter du 29 avril 2022 à 4h00. Il sera donc impossible d'acheter une copie numérique après cette date, mais vous pourrez tout de même retélécharger le jeu et ses DLC si vous les avez dans votre ludothèque. À noter que les serveurs resteront en ligne, les parties multijoueurs seront donc encore possibles après cette date.

Les raisons derrière cette disparition rapide du projet n'ont pas été explicitées, mais elles pourraient être liées à des droits d'exploitation de la licence ou d'autres éléments que Bandai Namco n'a pas jugé utile de renouveler, au vu des faibles ventes potentielles à venir, voire au simple coût de l'hébergement du titre sur les serveurs des boutiques en ligne. Si vous voulez vous faire du mal, la version physique est elle actuellement disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

