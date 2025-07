Splitgate 2 annule son lancement, deux mois après sa sortie

Source: 1047 Games et IGN

Splitgate 2 ne redonne pas leur grandeur aux FPS





1047 Games est en train de se casser les dents sur Splitgate 2. Alors que le premier volet rencontrait un joli succès, le développeur a préféré se concentrer sur une suite, qui a passé un moment en alpha, puis en bêta. Le FPS a été lancé en mai dernier en free-to-play, mais les évaluations sont « moyennes » sur Steam, les joueurs désertent le jeu selon les données de SteamDB et 1047 Games a opéré des licenciements le mois dernier. Sans parler du bad buzz au Summer Game Fest Live 2025, où le réalisateur du jeu Ian Proulx était monté sur scène avec une casquette « Make FPS Great Again ».

Sorti depuis 2 mois, Splitgate 2 retourne en bêta





Selon les informations d'IGN, 1047 Games va encore licencier 45 personnes, soit 28 % de ses effectifs. Splitgate 2 est tellement dans un sale état que le studio a décidé d'annuler la sortie, deux mois après le lancement, afin de retourner en bêta. Dans un long message publié sur Steam, le studio explique avoir pris en considération les retours des joueurs et avoue avoir sorti Splitgate 2 trop tôt. Le développeur a eu « les yeux plus gros que le ventre », a « bâclé certaines fonctionnalités, commis des erreurs stupides » et n'a pas proposé le jeu attendu par les fans du premier opus.

Désormais en bêta, pour la seconde fois, Splitgate 2 va avoir droit à des mises à jour au moins jusqu'au début d'année prochaine « pour repenser des aspects majeurs du jeu afin de retranscrire l'esprit qui a fait la particularité de Splitgate ». 1047 Games va ainsi revoir la progression, ajouter des portails, simplifier la monétisation et se concentrer sur les modes de jeux classiques. La communauté sera mise à contribution avec des tests et des sondages, l'objectif est « de combiner l'ADN du premier jeu avec les meilleures améliorations du second ».

Splitgate 1 va disparaître





1047 Games confirme les nouveaux licenciements et annonce qu'il va fermer les serveurs du premier Splitgate le mois prochain, qui ont coûté « des centaines de milliers de dollars ces deux dernières années ». Le développeur étudie la possibilité de « proposer des matchs hors ligne ou en pair à pair », mais l'accent est désormais mis sur Splitgate 2. Cette suite sera évidemment toujours jouable sur PC, PlayStation et Xbox pendant la bêta, avec un Chapitre 3 qui bat son plein.

