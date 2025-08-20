Road Kings : un concurrent à Euro Truck Simulator annoncé par les développeurs de MudRunner et RoadCraft

Saber Interactive, toujours ultra prolifique





Saber Interactive dispose de plusieurs équipes pour développer des jeux variés. Le studio est surtout connu pour ses jeux d'action utilisant le Swarm Engine (World War Z: Aftermath, Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando), il développe des jeux d'action-aventure solo sous licence (Jurassic Park: Survival, Clive Barker's Hellraiser Revival), mais il a également des jeux de simulation de conduite avec une communauté plus restreinte, mais très fidèle. Après MudRunner, SnowRunner, Expeditions et le très récent RoadCraft, voici Road Kings, dévoilé à la gamescom 2025.

Road Kings se dévoile en vidéo





Il s'agira toujours de conduire des gros engins, mais cette fois sur des routes et avec une gestion de son entreprise de transport. Encore une fois édité par Focus Entertainment, Road Kings se présente comme un concurrent solide à Euro Truck Simulator 2, ou plutôt à son spin-off American Truck Simulator, car il nous emmènera dans le sud des États-Unis. Plus moderne que le jeu de SCS Software, Road Kings proposera des graphismes photoréalistes, des environnements ultra détaillés, une gestion du camion et « des défis imprévisibles ». Contrairement à Euro Truck Simulator 2, les routes seront visiblement accidentées, c'est la spécialité de Saber !

Dans Road Kings, prenez le volant d'une semi-remorque de 40 tonnes et transportez des marchandises à travers les routes du sud des États-Unis. Acceptez plusieurs missions en simultané et traversez les paysages de Jacksonville jusqu’aux rues du quartier historique de Savannah. En tant que chauffeur débutant, vous ferez face à de nombreuses entreprises concurrentes mais ferez aussi la rencontre de partenaires précieux. Effectuez des livraisons sur de longues distances malgré une météo parfois capricieuse et des routes dangereuses, et forgez votre propre réputation dans le monde immersif et dynamique de Road Kings. Conduisez votre camion dans une simulation nouvelle génération où chaque détail compte : du poids, aux freins, au couple moteur, aux pneus, jusqu'aux transmissions, aux surfaces des routes et à la météo. Conduisez sur de longues distances dans des camions personnalisables fidèlement reproduits, et explorez des environnements riches en détails.

Dans un monde où les technologies et l'industrie sont en constante évolution, une entreprise impitoyable en pleine expansion ne pense qu’au profit. Quand la catastrophe frappe, vous seul pouvez faire la différence. Venez en aide aux communautés, livrez des ressources essentielles, et prouvez que, sur la route, un simple coup de main peut faire toute la différence.

Forgez votre propre histoire dans Road Kings, et tracez votre chemin en diversifiant votre portefeuille de clients, ou en devenant le meilleur fournisseur d’une poignée d'entreprises et de dispatcheurs. Surpassez vos rivaux et gagnez la confiance de différents partenaires pour décrocher des contrats toujours plus lucratifs. Allez plus loin avec le mode multijoueur asynchrone : rejoignez ou créez une entreprise, puis grimpez les échelons via le leaderboard.

Prenez la route et voyagez à travers des paysages à couper le souffle du Sud de la Georgie et du Nord de la Floride. Grâce à des environnements, des routes et des panneaux de signalisation fidèlement reproduits, plongez dans un Sud des Etats Unis réaliste. Soyez prudent et évitez toutes infractions pouvant vous causer des problèmes avec les forces de l'ordre. N’oubliez pas qu’enfreindre la loi pourrait vous coûter cher, autant pour votre réputation que votre portefeuille.

Quand sortira Road Kings ?





Il faudra encore patienter quelques mois avant de mettre les mains sur le jeu, Road Kings sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver RoadCraft à 29,99 € chez Leclerc.

Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator arrivent sur consoles !





Chose amusante, SCS Software a annoncé cette semaine des versions PS5 et Xbox Series X|S d'Euro Truck Simulator 2 et d'American Truck Simulator, des jeux jusqu'ici réservés aux PC. Les joueurs vont avoir l'embarra du choix pour piloter des camions sur consoles ! Le développeur indépendant n'a cependant pas dévoilé de date de sortie, ni mentionné d'améliorations pour ces titres sortis respectivement en 2012 et 2016.