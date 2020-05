Fast & Furious Crossroads : date de sortie et gameplay digne des PS3 et Xbox 360

Fast & Furious Crossroads avait été révélé lors des Game Awards 2019, et avait surpris plus d'un fan de la série. Le jeu de bagnole orienté action est développé par Slightly Mad Studios (Project CARS), et mettra en scène Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson, rejoint par Sonequa Martin-Green et Asia Kate Dillon pour un casting de haute volée.

Les qualités graphiques du jeu ont déjà fait débat, et les positions ne risquent pas de trop changer avec la première bande-annonce de gameplay dévoilée aujourd'hui. Elle rappelle que gadgets en tout genre et grosses bagnoles seront au service de scènes épiques et improbables, à la hauteur des meilleurs passages de la saga cinématographique. Et il y aura même un mode multijoueur pour se lancer dans des parties à plusieurs et comparer nos performances avec celles de nos amis.

Mais vous le constaterez par vous-mêmes : si nous attendons le lancement pour juger la maniabilité et le plaisir en jeu, techniquement, c'est tout de même très loin des cadors modernes, voire tout simplement indigne de la génération de consoles actuelles. Fast & Furious Crossroads devait voir le jour en mai, vous aurez compris depuis que sa date de sortie a été repoussée : il est prévu pour le 7 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.