Fast & Furious Crossroads : une annonce dans les prochaines semaines, la sortie sans doute repoussée

Fast & Furious Crossroads va-t-il rater son départ ? C'est bien parti, car le jeu de course de Bandai Namco et Slightly Mad Studios devait accompagner la sortie du film Fast & Furious 9 et donc arriver dans le courant du mois de mai 2020 sur ordinateurs et consoles de salon. Sauf que le film a été repoussé à avril 2021, alors, quid du jeu vidéo ?

Pour l'instant, c'est le flou total, mais Bandai Namco a envoyé un bref communiqué à DualShockers pour déclarer... eh bien pas grand-chose, jugez plutôt :

Une annonce concernant la date de sortie de Fast & Furious Crossroad sera faite dans les prochaines semaines.

C'est vague, mais il est désormais presque certain que le jeu va être lui aussi repoussé. De quelques mois ? D'un an, comme le film ? Impossible de le dire à l'heure actuelle, il faudra attendre l'annonce de Bandai Namco pour savoir quand sortira Fast & Furious Crossroads sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.