BON PLAN : MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, la compilation à petit prix en physique

Un recueil vidéoludique de qualité





L'an dernier, Capcom sortait une excitante compilation de sept jeux de combat rétro (incluant un beat'em all) sur PS4, Switch et PC, tout simplement nommée MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics. La Xbox One y a aussi eu droit en février. Mieux encore, l'éditeur avait également proposé une version physique sur la console de Sony. C'est elle qui nous intéresse à présent, car il est possible de l'obtenir à moindre coût. Pour info, sur la machine de Nintendo, ce n'est qu'un code en boîte...

Où obtenir MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics à pas cher ?





Alors que les boutiques en ligne proposent actuellement des remises faisant passer la compilation à seulement 29,99 €, il est donc possible de l'acheter encore moins cher en boîte, de quoi faire faire plaisir aux collectionneurs qui seraient passés à côté.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics Édition Standard (prix de base : 49,99 €) Sur PS4 à 27,10 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, une compilation de feu à la maison