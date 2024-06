MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, des jeux d'antan modernisés pour toujours plus de baston

Quand il ne nous propose pas de grosses productions comme le futur Monster Hunter Wilds, Capcom fait revivre d'anciens titres de son catalogue pour notre plus grand plaisir. Hier, lors du Nintendo Direct, c'est une double dose qui nous a été servie. En plus de Ace Attorney Investigations Collection pour les joueurs aimant se creuser les méninges et les aventures narratives, ceux préférant faire parler les poings ont eu droit à MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, réunissant pas moins de sept jeux parus dans les années 90 et en l'an 2000, dans la veine de ce qui avait été fait avec Capcom Fighting Collection.

Au programme, le beat'em all The Punisher (1993) et les jeux de versus fighting X-Men: Children of the Atom (1994), Marvel Super Heroes (1995), X-Men vs. Street Fighter (1996), Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997), Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998) et Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000).

Outre les nouveautés listées ci-dessous, notons également la présence d'une sauvegarde rapide utilisable à tout moment et des notices d'origines numérisées.

Combat en ligne - Tous les jeux de combat de la collection proposeront des matchs en ligne classés et amicaux ainsi que des lobbies permettant aux joueurs d'affronter leurs amis, leur famille et d'autres combattants du monde entier !

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics sortira en 2024 sans plus de précision sur Switch, PS4 et PC (Steam) au format numérique. Les joueurs sur la console de Sony pourront quant à eux se procurer une édition physique ! Vous pouvez retrouver des visuels en troisième page et des vidéos de gameplay de chaque jeu sur la suivante.

Capcom Fighting Collection est lui vendu 35,99 € chez Gamesplanet.