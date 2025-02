MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, c'est enfin l'heure de la baston sur Xbox One

En septembre dernier était lancé MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (lire le test), une compilation réunissant sept productions rétro, principalement des jeux de combat, mais aussi un beat'em all, alors uniquement sur PS4, Switch et PC (Steam). Quid de l'écosystème Microsoft ? Capcom n'avait pas tardé à annoncer une version Xbox One, alors prévu pour 2025 sans plus de précision. C'est lors du Capcom Spotlight de la nuit dernière que nous avons évidemment découvert sa date de sortie et l'attente ne sera vraiment pas longue puisque...

... MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics a été lancé dès la fin de la présentation sur le Microsoft Store. Pour l'occasion, son prix n'est que de 39,99 € au lieu de 49,99 € pendant une dizaine de jours. Vous trouverez ci-dessous un rappel de ce qui est inclus au sein de la compilation :

Un jeu en ligne fluide ! - Disputez des parties classées intenses ou amusez-vous en mode amical. Créez un salon avec vos amis et découvrez qui est le meilleur, jouez en coop ou regardez simplement les matchs des uns et des autres. Dans tous les cas, le code de réseau de « rollback » rend l'expérience aussi fun que fluide ! Un mode de défi visant à obtenir le meilleur score est aussi disponible. Hissez-vous au sommet des classements mondiaux ! Vous débutez ? Aucun problème ! - Cette collection propose de nombreuses fonctionnalités destinées à aider les combattants en herbe, comme les différents niveaux de difficulté, les commandes permettant de déclencher des coups spéciaux en une fois, ou les modes d'entraînement. En plus, les joueurs peuvent sauvegarder et charger leur progression à peu près n'importe où, et ainsi poursuivre leurs aventures à leur gré. Des fonctionnalités supplémentaires ! - Les joueurs ont accès à plus de 500 illustrations en provenance des 7 titres, ainsi que des documents complètement inédits sur les coulisses du développement des jeux d'origine. Plus de 200 morceaux de musique des jeux d'arcade originaux sont inclus, et vous pouvez les écouter à votre gré ! Jeux inclus The Punisher (1993).

X-Men: Children of the Atom (1994).

Marvel Super Heroes (1995).

X-Men vs. Street Fighter (1996).

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997).

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998).

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000).

Si vous préférez acquérir une édition physique de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics pour votre collection, ça se passe sur PS4 via Amazon, qui la propose à 46,99 €.

