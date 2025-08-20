Sonic Racing: CrossWorlds x PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC : des DLC collaboratifs vont refaire se croiser ces monuments du jeu vidéo

Un hasard du calendrier pour une double collaboration





Lors du pré-show de la gamescom Opening Night Live 2025, nous avons eu la bonne surprise d'avoir des nouvelles de Sonic Racing: CrossWorlds avec de belles surprises à la clé. Le jeu de course de SEGA a multiplié les annonces de cross-over ces derniers mois avec dans un premier temps Hatsune Miku, Persona 5 et Like a Dragon pour les licences de l'éditeur comme ajouts gratuits, mais aussi Minecraft en DLC payant. Par la suite, nous avons appris que Bob l'éponge, les Tortues Ninja et Avatar Legends en feraient de même, toutes du côté de Nickelodeon. Il restait donc encore de la place dans le Season Pass. Eh bien, c'est une collaboration à double sens avec Pac-Man qui a été dévoilée alors que la boule jaune va aussi faire son retour dans PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC au même moment. Ce n'est évidemment pas la première fois que ces deux icônes du jeu vidéo se croisent puisqu'elles figurent toutes les deux au casting des récents Smash Bros., en plus d'une apparition de Pac-Man dans Sonic Dash le temps d'un évènement limité.

Un pack Pac-Man pour Sonic Racing: CrossWorlds





Le personnage de Bandai Namco ne va d'ailleurs pas venir seul puisque son DLC inclura également un véhicule et les incontournables fantômes, en plus d'un circuit aussi bien inspiré par les environnements classiques et modernes des jeux Pac-Man. Il faudra toutefois patienter avant de s'amuser avec tout ça puisque sa sortie n'est pas prévue avant début 2026. Notez qu'il ne reste plus qu'un pack dont nous ne connaissons pas encore le thème, à vos paris !

La frise faisant office d'illustration a encore été actualisée suite à l'annonce pour y ajouter ces nouveaux venus, ce qui rend vraiment bien il faut l'avouer.

Sonic Racing: CrossWorlds va bientôt se laisser approcher





Au passage, un nouveau test en réseau a été annoncé, qui sera cette fois ouvert à tous. Il se tiendra du vendredi 29 août au lundi 1er septembre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Les possesseurs d'une PS4 et Xbox One vont donc être mis de côté alors que le jeu est bien prévu dessus, tandis qu'il n'y aura pas de version Switch 2, qui sortira pour rappel un peu plus tard en fin d'année sur l'eShop puis début 2026 en boîte.

Sa sortie est pour rappel prévue le 25 septembre.

Un stage culte de Sonic dans PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC





Si le hérisson bleu ne sera pas directement jouable dans le remake de cette aventure en 3D de Pac-Man, son DLC permettra d'obtenir un costume à faire porter à ce dernier pour qu'il lui ressemble un peu tandis que nous foncerons à travers Green Hill Zone ! Oui, les développeurs ont conçu Rolling Around on the Island, un niveau proposant les éléments cultes de cet environnement connu de tous tels que les boucles, ressorts et même des ennemis comme Moto Bug et Buzz Bomber.

Sa mise à disposition est prévue pour la fin d'année 2025 sans plus de précision. Mais ce n'est pas tout. En effet, il s'agit bien du fameux DLC en partenariat qui avait été évoqué sans plus lors de l'annonce du jeu et qui ajoutera un total de trois stages. Les deux autres restent donc à découvrir.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est lui attendu le 26 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC. Aucune édition physique n'est à priori prévue en France... Vous pouvez le précommander à seulement 25,49 € chez Gamesplanet.

Des visuels des deux collaborations sont à retrouver en page suivante.