Sonic Racing: CrossWorlds, un gros chiffre de ventes et un nouveau personnage gratuit

SEGA a lancé il y a près d'un mois Sonic Racing: CrossWorlds, un jeu de course arcade avec de solides arguments pour concurrencer Mario Kart World de Nintendo. Certes, les Sonic Racing sont moins populaires que les Mario Kart, mais ce Sonic Racing: CrossWorlds rencontre déjà un gros succès.

Un gros chiffre de ventes pour Sonic Racing: CrossWorlds





SEGA annonce que Sonic Racing: CrossWorlds s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 1. Pour rappel, une version Switch 2 arrivera en fin d'année 2025, ce qui devrait grandement faire grimper les ventes. Les joueurs sont déjà à fond, ils ont lancé 74,5 millions de courses, terminés 31,5 millions de Grands Prix et participé à 13 millions de courses classées.

Un nouveau personnage gratuit pour Sonic Racing: CrossWorlds





Comme prévu, SEGA lance au passage une mise à jour gratuite ajoutant un personnage jouable. Joker de Persona 5 débarque dans Sonic Racing: CrossWorlds avec son véhicule, l'Arsene Wing, mais aussi avec trois nouvelles chansons pour le jukebox (Take Over, Wake Up, Get Out There et Victory), des émotes et des effets sonores.

Vous pouvez acheter Sonic Racing: CrossWorlds à 47 € chez Leclerc.

