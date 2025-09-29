Sonic Racing: CrossWorlds, un personnage culte de Capcom annoncé en vidéo

Sérieux concurrent de Mario Kart World, Sonic Racing: CrossWorlds met en scène le hérisson bleu de SEGA dans des courses de karts avec divers objets à utiliser pour renverser la partie. Comme si cela ne suffisait pas, les véhicules sont personnalisables et de nombreux personnages issus d'autres licences vont être rajoutés, via des mises à jour gratuites ou des DLC payants (inclus dans le Season Pass).

Mega Man arrive dans Sonic Racing: CrossWorlds





SEGA a profité du dernier State of Play de Sony pour annoncer l’arrivée de Mega Man dans le Season Pass de Sonic Racing: Crossworlds. Pendant le livestream, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui introduit Mega Man et Proto Man comme personnages jouables, ainsi qu’un circuit inédit inspiré par l’univers Mega Man. Rush, le fidèle compagnon de Mega Man, rejoint également la course sous la forme d’un nouveau véhicule : le Rush Roadster !

Un roster avec les amis de Sonic, mais pas seulement





Sonic Racing: CrossWorlds offre un large éventail de personnages adulés de l’univers de Sonic, auquel viendront s’ajouter d’autres visages connus comme Joker, Kasuga Ichiban ou Hatsune Miku, issus d’autres franchises de SEGA. Ces personnages seront disponibles sans coût additionnel pour tout le monde à l’occasion de mises à jour du jeu. Hatsune Miku est actuellement disponible pour les joueurs qui ont précommandé l’édition Digital Deluxe.

L’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds augmente le nombre de pilotes jouables avec des personnages issus de la série Netflix à succès Sonic Prime et un Season Pass contenant des véhicules, des pistes et des personnages surprises tirés d’autres franchises emblématiques telles que PAC-MAN et Minecraft, ou encore des titres de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja et Avatar.

Où est disponible Sonic Racing: CrossWorlds ?





Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1, la version numérique Switch 2 arrivera plus tard cette année. Vous pouvez acheter le jeu à 47 € chez Leclerc.

