TEST Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition sur Switch 2, le cauchemar enfin en version native

Le retour aux sources qui a tout changé





Dévoilé en 2016 et sorti en 2017, Resident Evil 7 a marqué un virage majeur pour la saga en revenant au survival-horror pur, tout en adoptant une vue à la première personne. Après un passage en version Cloud sur Switch 1 qui avait laissé un goût mitigé, la Switch 2 accueille enfin une version native complète. Cette Gold Edition inclut l’intégralité des DLC, proposant l’expérience la plus aboutie possible. Exploration oppressante, gestion stricte des ressources et ambiance suffocante, le cauchemar des Baker n’a rien perdu de sa superbe. Nous avons testé cette édition sur la console de Big N., alors cela donne quoi ?

Une version Switch 2 techniquement maîtrisée.

Parlons peu, parlons bien, penchons sur les graphismes. Alors, cela donne quoi cette adaptation ? Eh bien sur Switch 2, Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition affiche une copie technique particulièrement solide. En mode TV, le rendu se montre net, précis et presque clinquant dans sa manière de faire ressortir chaque détail glauque de la baraque des Baker. Les textures sales, les murs décrépis, les jeux d’ombre oppressants, tout participe à cette ambiance lourde et suffocante qui fait la force du titre. Le RE Engine continue de prouver son efficacité, avec un résultat visuellement très proche des versions sorties à l’époque sur PS4 et Xbox One.

En mode Portable, le constat change légèrement. L’image apparaît un brin plus floue, probablement en raison d’une résolution ajustée pour préserver les performances. Malgré cela, l’expérience reste très convaincante sur l’écran intégré. L’atmosphère fonctionne toujours aussi bien, les environnements conservent leur richesse et la lisibilité demeure satisfaisante, même dans les zones les plus sombres. Le compromis technique semble clairement orienté vers la fluidité plutôt que vers la pure finesse visuelle.

Et justement, côté performances, le jeu impressionne. Que ce soit en mode TV ou Portable, ce Resident Evil 7 tourne constamment autour des 60 images par seconde, sans chute notable. Cette stabilité renforce énormément l’immersion, surtout dans un survival-horror où chaque mouvement compte. Ajoutons à cela des temps de chargement rapides et une expérience globale fluide, et nous obtenons une version Switch 2 techniquement maîtrisée, qui rend enfin justice à cet épisode culte sur console Nintendo.

Notation Verdict 16 20