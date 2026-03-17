MISE A JOUR Switch 2 : boostez vos jeux Switch 1 avec le firmware 22.0.0

Une mise à jour 22.0.0 riche en nouveautés





Nintendo continue d’améliorer l’expérience de la Switch 2 avec la mise à jour système 22.0.0, disponible depuis aujourd'hui, 17 mars 2026. Contrairement aux correctifs plus discrets, cette version apporte plusieurs changements visibles dans l’interface et introduit de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les premières évolutions, l’interface affiche désormais de nouveaux textes et animations lorsque nous chargeons une carte de jeu virtuelle depuis le menu HOME. La liste d’amis gagne également une fonction intéressante, il devient possible d’ajouter des notes personnelles à propos de nos contacts. Ces annotations restent privées et ne sont pas visibles par les autres joueurs. Elles peuvent aussi être consultées et modifiées via l’application Nintendo Switch sur smartphone, à condition d’utiliser la version 3.3.0 ou supérieure.

GameChat s’améliore et plusieurs fonctions pratiques arrivent





Nintendo profite également de cette mise à jour pour renforcer les fonctionnalités liées à GameChat. Il devient désormais possible d’inviter directement des amis dans les salons de discussion auxquels nous participons. Certaines restrictions existent cependant pour certains comptes supervisés ou pour les utilisateurs n’ayant pas encore configuré GameChat. La qualité du partage d’écran lors d’une discussion a aussi été améliorée, notamment lorsque la fenêtre est agrandie.

La mise à jour ajoute également plusieurs améliorations pratiques au quotidien. Lorsque nous regardons une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur l’eShop, les boutons ZL et ZR permettent maintenant de reculer ou d’avancer de dix secondes. L’Album gagne aussi de nouvelles options d’envoi automatique, incluant les clips vidéo ou les captures d’écran enrichies de texte.

Côté accessibilité, le système de synthèse vocale peut désormais lire certains textes présents dans l’Album ou lors de la configuration initiale de la console. De nouvelles langues, dont le portugais (Portugal) et le russe, font aussi leur apparition pour la fonction de conversion voix-texte dans GameChat. Enfin, le menu stockage affiche maintenant un détail plus précis de l’espace utilisé selon les types de données, ce qui facilite la gestion de la mémoire interne ou des cartes microSD Express.

Une mise à jour qui améliore l’expérience globale de la switch 2





La version 22.0.0 ne se contente pas d’ajouter des fonctions visibles. Nintendo a également intégré plusieurs améliorations techniques et options système. Un nouveau réglage baptisé “Handheld Mode Boost” permet par exemple à certains jeux Switch de fonctionner comme s’ils étaient en mode TV lorsqu’ils sont utilisés en mode portable, ce qui pourrait améliorer les performances sur certains titres compatibles.

Le mode avion devient également plus flexible avec la possibilité de mémoriser les préférences Bluetooth, Wi-Fi et NFC, tout en permettant d’activer ou désactiver ces options individuellement depuis les paramètres rapides. D’autres ajustements apparaissent également, comme un test audio pour le son surround 5.1 en Linear PCM ou encore des notifications supplémentaires dans l’application de contrôle parental lorsque le code PIN est utilisé sur la console.

Au final, cette mise à jour 22.0.0 apporte un mélange équilibré de nouveautés, d’améliorations pratiques et d’optimisations système. Nintendo continue ainsi d’affiner l’écosystème de la Switch 2 avec des fonctionnalités qui renforcent à la fois la communication entre joueurs, l’accessibilité et le confort d’utilisation au quotidien. Comme toujours, nous recommandons de maintenir la console à jour afin de profiter pleinement de ces améliorations.

Retrouvez le changelog complet en page deux de cet article !