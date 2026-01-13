Switch : une mise à jour 21.2.0 disponible pour les modèles classique, Lite et OLED

Une mise à jour commune à toute la gamme switch





Nintendo déploie la version 21.2.0 du logiciel système sur la Switch classique, la Switch Lite et la Switch OLED. Comme souvent avec ce type de correctif, la firme japonaise reste discrète sur les détails techniques. La note officielle évoque une « amélioration générale de la stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur ». Derrière cette formule bien connue se cachent généralement des ajustements internes, destinés à corriger de petits soucis et à assurer un fonctionnement plus fluide au quotidien.

Ver. 21.2.0 (datée du 12/01/2025) Amélioration générale de la stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

Comment installer la mise à jour 21.2.0 manuellement





Dans la plupart des situations, la Nintendo Switch télécharge automatiquement la dernière mise à jour dès lors qu’elle est connectée à Internet. Pour celles et ceux qui souhaitent lancer la procédure manuellement, la manipulation reste simple et rapide.

Sélectionnez les "Paramètres de la console" depuis le menu HOME. Faites défiler l’écran du menu des Paramètres de la console et sélectionnez “Console". Sélectionnez "Mise à jour de la console" lancer la procédure de mise à jour. Durant la procédure, la console effectuera d’abord une vérification pour déterminer si une nouvelle mise à jour est disponible. Si une mise à jour est disponible, le processus de téléchargement se lancera automatiquement.

Vous savez ce qui vous reste à faire.