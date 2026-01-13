Actualité Switch
Nintendo Switch 2 Mise à jour MAJ Update Changelog vignette Firmware

Switch 2 : une mise à jour 21.2.0 est disponible

par
Source: Nintendo

Une nouvelle mise à jour système débarque sur la Nintendo Switch 2. Quoi de neuf, docteur ?

Une mise à jour placée sous le signe de la stabilité

Nintendo déploie la version 21.2.0 du logiciel système de la Switch 2. Comme souvent avec ce type de patch, le constructeur reste volontairement sobre dans sa communication. La note officielle évoque une « amélioration générale de la stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur ». Dit autrement, pas de révolution visible, mais des ajustements en coulisses pour que tout tourne plus rond, plus longtemps, et avec moins de surprises indésirables.

Ver. 21.2.0 (datée du 12/01/2025)

  • Amélioration générale de la stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

Nintendo Switch 2 Annonce Console Hardware Visuel Dock

Comment installer la mise à jour 21.2.0 sur switch 2

Dans la majorité des cas, la console se charge du travail toute seule. Une fois connectée à Internet, la Switch 2 télécharge automatiquement la dernière version du logiciel système. Pour celles et ceux qui préfèrent garder le contrôle ou lancer la procédure manuellement, la manipulation reste très simple.

Depuis le menu HOME, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console, puis dans la section “Console”, avant de sélectionner “Mise à jour de la console”. La Switch 2 commence alors par vérifier si une nouvelle version est disponible. Si c’est le cas, le téléchargement démarre automatiquement.

En cas de souci, Nintendo recommande un redémarrage de la console avant de réessayer. Classique, mais souvent efficace.

redacteur vignetteMartial DUCHEMIN
Rédacteur en chef - Spécialiste Japon
Résident au Japon qui a trois passions dans la vie : les jeux vidéo, les figurines, et la bouffe. Adore les balades à Akiba, le retrogaming, et les salles d'arcade. Ma vie est vouée à Dragon Ball.
