Splatoon Raiders annoncé sur Switch 2 et une grosse mise à jour 10.0.0 en approche pour Splatoon 3, Nintendo régale les fans

Parmi les principales licences mises en avant par Nintendo et qui ont connu une forte croissance sur Switch, nous retrouvions Splatoon, qui après un premier épisode sur Wii U a eu droit dès l'été 2017 à une suite Splatoon 2, dont l'Octo Expansion est disponible via le NSO, puis un troisième épisode en 2022 évidemment nommé Splatoon 3. Son support a été encore plus généreux avec les DLC Chromapolis et Tour de l'Ordre sous forme de roguelite, mais comme toutes les bonnes choses, les nouveaux festivals ont pris fin en septembre dernier avec le Grand Festival et la sortie de nouveaux amiibo. Nous pensions alors qu'il s'agissait de la fin de vie du jeu, mais c'était sans compter sur la Switch 2 ! Oui, avec le lancement de la nouvelle console, une grosse mise à jour vient d'être annoncée au travers d'une vidéo « rapport du laboratoire » servant également à teaser et officialiser un titre inédit, un spin-off baptisé Splatoon Raiders !

Splatoon Raiders sera une exclusivité Switch 2 nous faisant incarner un expert en mécanique au passé mystérieux. Comme le montre la vidéo, les membres du trio Tridenfer Pasquale, Raimi et Angie vont visiblement se retrouver coincés sur l'archipel Spirhalite, terrain de jeu de cette nouvelle aventure, où se trouvera notamment la base de notre personnage, une sorte de navire de fortune. Il faudra à priori faire avec les moyens du bord en termes d'équipement et nous serons accompagné par une sorte de robot. C'est bien tout ce que nous savons à l'heure actuelle. À n'en pas douter, un futur Nintendo Direct nous en montrera sans doute plus.

En attendant, c'est donc une mise à jour 10.0.0 de Splatoon 3 qui va être déployée pas plus tard que ce jeudi 12 juin, aussi bien sur Switch que sur Switch 2 ! Oui, il y aura une amélioration des graphismes et performances sur cette nouvelle console, notamment au square de Cité-Clabousse et sur le site du Grand Festival. Et évidemment, le multijoueur permet à tout le monde de s'amuser ensemble, peu importe l'appareil possédé.

Au programme des nouveautés, la Collection de la Contrée Clabousse comprenant 30 ensembles supplémentaires, avec des armes inédites des marques Alpaj (Barazushi) et Apex (Emberz) inspirées d'équipement déjà connus, mais proposant tout de même des armes secondaires et spéciales différentes. Le score des armes va lui passer de 5 à 10 pour le maximum, tout en prenant en compte l'EXP déjà acquise, tandis que d'autres badges vont pouvoir être obtenus. Autre ajout, une statistique nommée Arsenal Power va être intégrée aux Matchs anarchie pour les joueurs de rang S, mesurant notre efficacité avec chaque arme en fonction du taux de victoires et défaites, et servant à trouver des adversaires à notre niveau via le matchmaking. Le but est de permettre d'essayer un arsenal plus varié sans en subir de contrecoup. SplatNet 3 mettra de son côté en avant les neuf armes avec lesquelles nous avons l'Arsenal Power le plus élevé. Enfin, le Passage Turbot de Splatoon va faire son retour ! Des visuels sont à retrouver en page suivante.

Avec tout ça et si ce n'est pas déjà fait, les raisons de craquer pour Splatoon 3 vont donc être encore plus nombreuses. Il est actuellement vendu 44,21 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou 44,99 € à la Fnac.