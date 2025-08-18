BON PLAN : Switch 2, de nombreux packs pour se procurer la console avec des jeux et accessoires au meilleur prix

BON PLAN : Switch 2, de nombreux packs pour se procurer la console avec des jeux et accessoires au meilleur prixpar Alexandre S.
Cdiscount propose en ce moment divers bundles en réduction avec la console, Mario Kart World et un autre produit.
Des packs avec la nouvelle console de Nintendo
Cela fait déjà deux mois que la Switch 2 a envahi les rayons, avec jusqu'à présent quatre exclusivités majeures inédites, quelques versions améliorées de titres déjà disponibles et des portages d'éditeurs tiers. Ce n'est que le début et nous aurons d'ailleurs droit dès demain à la présentation de Kirby Air Riders. Si vous êtes intéressés par cette nouvelle console hybride, plusieurs packs permettent actuellement de réaliser des économies.
La Switch 2 avec des jeux et accessoires au meilleur prix chez Cdiscount
En effet, Cdiscount a lancé une opération plutôt intéressante puisqu'il propose des bundles incluant évidemment une Switch 2 avec des jeux et/ou des accessoires, pour un total forcément inférieur à leur achat séparé. Il faut évidemment comparer, mais ce n'est clairement pas mauvais dans l'ensemble.
Rappel des prix de base
- Nintendo Switch 2 : 469,99 €.
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : 509,99 €.
- Mario Kart World : 79,99 € en dématérialisé / 89,99 € en boîte.
- Donkey Kong Bananza : 69,99 € en dématérialisé / 79,99 € en boîte.
- Jeux en Nintendo Switch 2 Edition : 79,99 €.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : 69,99 €.
- Split Fiction : 49,99 €.
- Caméra Plante Piranha : 39,99 €.
- Caméra Nintendo Switch 2 : 59,99 €.
- Pochette de transport : 24,99 €.
- Manette Pro Switch 2 : 89,99 €.
- Paire de Joy-Con 2 : 89,99 €.
- Lot de volants Joy-Con 2 : 19,99 €.
- Carte MicroSD Express SanDisk 256 Go : 59,99 €.
- Abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online : 19,99 €.
- Abonnement de 12 mois au NSO + Pack additionnel : 39,99 €.
Les offres de Cdiscount
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Lots de volants pour Joy-Con 2 à 499,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Caméra Plante Piranha à 499,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Pochette de transport à 499,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Abonnement de 12 mois au NSO à 499,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Abonnement de 12 mois au NSO avec Pack additionnel à 514,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Donkey Kong Bananza à 539,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NS2 Edition à 529,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + The Legend of Zelda: Breath of the Wild NS2 Edition à 529,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Super Mario Party Jamboree NS2 Edition + Caméra NS2 à 579,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Manette Pro NS2 à 549,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Carte MicroSD Express SanDisk 256 Go à 529,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Paire de Joy-Con 2 à 549,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à 534,99 €.
- Switch 2 + Mario Kart World (code) + Split Fiction à 519,99 €.
Lire aussi : BON PLAN : Nintendo Switch 2 et Légendes Pokémon : Z-A, où précommander le pack avec le jeu et la console au meilleur prix ?