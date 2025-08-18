BON PLAN : Switch 2, de nombreux packs pour se procurer la console avec des jeux et accessoires au meilleur prix

Des packs avec la nouvelle console de Nintendo





Cela fait déjà deux mois que la Switch 2 a envahi les rayons, avec jusqu'à présent quatre exclusivités majeures inédites, quelques versions améliorées de titres déjà disponibles et des portages d'éditeurs tiers. Ce n'est que le début et nous aurons d'ailleurs droit dès demain à la présentation de Kirby Air Riders. Si vous êtes intéressés par cette nouvelle console hybride, plusieurs packs permettent actuellement de réaliser des économies.

La Switch 2 avec des jeux et accessoires au meilleur prix chez Cdiscount





En effet, Cdiscount a lancé une opération plutôt intéressante puisqu'il propose des bundles incluant évidemment une Switch 2 avec des jeux et/ou des accessoires, pour un total forcément inférieur à leur achat séparé. Il faut évidemment comparer, mais ce n'est clairement pas mauvais dans l'ensemble.

Lire aussi : BON PLAN : Nintendo Switch 2 et Légendes Pokémon : Z-A, où précommander le pack avec le jeu et la console au meilleur prix ?