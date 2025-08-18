Actualité
Nintendo Switch 2 packaging 18 08 2025

BON PLAN : Switch 2, de nombreux packs pour se procurer la console avec des jeux et accessoires au meilleur prix

Source: Cdiscount

Cdiscount propose en ce moment divers bundles en réduction avec la console, Mario Kart World et un autre produit.

Des packs avec la nouvelle console de Nintendo

Cela fait déjà deux mois que la Switch 2 a envahi les rayons, avec jusqu'à présent quatre exclusivités majeures inédites, quelques versions améliorées de titres déjà disponibles et des portages d'éditeurs tiers. Ce n'est que le début et nous aurons d'ailleurs droit dès demain à la présentation de Kirby Air Riders. Si vous êtes intéressés par cette nouvelle console hybride, plusieurs packs permettent actuellement de réaliser des économies.

Bon Plan Switch 2 Mario Kart World Donkey Kong Bananza Cdiscount 18 08 2025 Bon Plan Switch 2 Mario Kart World Manette Pro 18 08 2025

La Switch 2 avec des jeux et accessoires au meilleur prix chez Cdiscount

En effet, Cdiscount a lancé une opération plutôt intéressante puisqu'il propose des bundles incluant évidemment une Switch 2 avec des jeux et/ou des accessoires, pour un total forcément inférieur à leur achat séparé. Il faut évidemment comparer, mais ce n'est clairement pas mauvais dans l'ensemble.

Rappel des prix de base

  • Nintendo Switch 2 : 469,99 €.
  • Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : 509,99 €.
  • Mario Kart World : 79,99 € en dématérialisé / 89,99 € en boîte.
  • Donkey Kong Bananza : 69,99 € en dématérialisé / 79,99 € en boîte.
  • Jeux en Nintendo Switch 2 Edition : 79,99 €.
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : 69,99 €.
  • Split Fiction : 49,99 €.
  • Caméra Plante Piranha : 39,99 €.
  • Caméra Nintendo Switch 2 : 59,99 €.
  • Pochette de transport : 24,99 €.
  • Manette Pro Switch 2 : 89,99 €.
  • Paire de Joy-Con 2 : 89,99 €.
  • Lot de volants Joy-Con 2 : 19,99 €.
  • Carte MicroSD Express SanDisk 256 Go : 59,99 €.
  • Abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online : 19,99 €.
  • Abonnement de 12 mois au NSO + Pack additionnel : 39,99 €.

Les offres de Cdiscount

