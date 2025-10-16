BON PLAN Légendes Pokémon: Z-A, une Switch 2 et un accessoire indispensable à prix réduit

Aujourd'hui sort officiellement Légendes Pokémon: Z-A, le nouvel épisode de la franchise de Game Freak et The Pokémon Company. Un titre exclusif aux Switch, il est disponible sur l'ancienne console hybride japonaise, mais également sur la nouvelle Switch 2. Autant dire que pas mal de fans ont attendu cette sortie pour craquer pour la console, un bundle est même proposé dans les boutiques.

Une Switch 2, Légendes Pokémon : Z-A et une manette Pro pour moins de 500 € !





Mais Cdiscount va encore plus loin et propose un pack avec la Nintendo Switch 2, le jeu Légendes Pokémon : Z-A en version numérique et la nouvelle manette Pro pour Switch 2 à 499,99 € au lieu de 599,99 €, soit une réduction de 100 € (- 16 %). Une offre à ne pas louper si vous voulez découvrir la console et le jeu sans vous ruiner.

Pack Nintendo : Console Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A (Code) + Manette Switch Pro 2 à 499,99 € sur Cdiscount

