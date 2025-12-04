BON PLAN : les bundles Switch 2 sont encore moins chers avec ces codes promo

BON PLAN : les bundles Switch 2 sont encore moins chers avec ces codes promopar Amaury M.
Cdiscount casse le prix des packs regroupant une Nintendo Switch avec des jeux ou des accessoires. Voici les offres, avec les code de réduction associés.
La Nintendo Switch 2 sera indubitablement sous de nombreux sapins de Noël à la fin du mois, mais si vous ne voulez pas attendre le 24 ou le 25 décembre pour découvrir cette nouvelle console de salon portable, voici une offre à ne pas manquer. Cdiscount propose deux codes de réduction qui font baisser le prix de plusieurs packs avec la Switch 2 et des jeux.
Les promotions avec le code de réduction « NINTENDO20 » :
- Console Nintendo Switch 2 - Bleu Clair & Rouge Clair + Mario Kart World (Code) à 434,90 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Légendes Pokémon: Z-A à 484,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Donkey Kong Bananza à 489,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Carte microSD Express SanDisk 256 Go à 489,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Carte microSD Express Samsung 256 Go à 489,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Paire de volants pour manettes Joy-Con 2 à 449,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Caméra Nintendo Switch 2 à 489,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Manette Switch Pro 2 à 509,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Kirby Air Riders à 494,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Metroid Prime 4: Beyond à 484,99 €.
Les promotions avec le code de réduction « AVENT40 » :
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99 € ;
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + EA SPORTS FC 26 à 444,99 €.
