BON PLAN : une grosse réduction sur la manette Pro pour Nintendo Switch 2 !

Une manette Pro Controller améliorée pour Switch 2





Au lancement de sa Switch 2 en juin dernier, Nintendo a évidemment sorti de nouveaux accessoires. Les joueurs ont notamment pu découvrir une nouvelle manette Pro Controller pour la console de salon portable, une version améliorée de l'accessoire de la Switch 1 plutôt réussie, mais très onéreuse : il fallait débourser 89,99 € pour s'offrir la manette Pro Controller pour Switch 2 !

La manette Pro Controller pour Nintendo Switch 2 en promotion





Heureusement, plusieurs revendeurs français cassent les prix de ces accessoires et aujourd'hui, la manette Pro Controller pour Switch 2 est disponible à 69,06 € sur Amazon et chez Leclerc, soit une réduction de 20 € tout de même !

Élevez vos sessions de jeu d'un cran avec la manette Pro Nintendo Switch 2. La manette possède un bouton C permettant d'ouvrir le menu de GameChat à tout moment, des boutons GL/GR librement configurables, une prise audio pour brancher un casque ou des écouteurs, ainsi que d'autres fonctionnalités. Inclut un câble de recharge USB. Fonctionnalités : Vibrations HD 2

Commandes par mouvements

Fonctionnalité amiibo intégrée

Bouton de capture d'écran

Bouton C pour GameChat

Boutons GL/GR configurables

Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA) Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06 € sur Amazon



Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06 € chez Leclerc

