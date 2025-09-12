BON PLAN : une grosse réduction sur la manette Pro pour Nintendo Switch 2 !par Amaury M.
L'onéreuse manette sans fil pour la Switch 2 est bien plus abordable grâce à cette promotion chez Amazon et Leclerc.
Une manette Pro Controller améliorée pour Switch 2
Au lancement de sa Switch 2 en juin dernier, Nintendo a évidemment sorti de nouveaux accessoires. Les joueurs ont notamment pu découvrir une nouvelle manette Pro Controller pour la console de salon portable, une version améliorée de l'accessoire de la Switch 1 plutôt réussie, mais très onéreuse : il fallait débourser 89,99 € pour s'offrir la manette Pro Controller pour Switch 2 !
La manette Pro Controller pour Nintendo Switch 2 en promotion
Heureusement, plusieurs revendeurs français cassent les prix de ces accessoires et aujourd'hui, la manette Pro Controller pour Switch 2 est disponible à 69,06 € sur Amazon et chez Leclerc, soit une réduction de 20 € tout de même !
Élevez vos sessions de jeu d'un cran avec la manette Pro Nintendo Switch 2. La manette possède un bouton C permettant d'ouvrir le menu de GameChat à tout moment, des boutons GL/GR librement configurables, une prise audio pour brancher un casque ou des écouteurs, ainsi que d'autres fonctionnalités. Inclut un câble de recharge USB.
Fonctionnalités :
- Vibrations HD 2
- Commandes par mouvements
- Fonctionnalité amiibo intégrée
- Bouton de capture d'écran
- Bouton C pour GameChat
- Boutons GL/GR configurables
- Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA)
Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06 € sur Amazon
Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06 € chez Leclerc
Lire aussi : TEST Manette Pro Controller pour Switch 2 : Nintendo ne joue plus
|
Rédacteur - Testeur
Clint008