BON PLAN : DRAGON BALL: Sparking! ZERO, une grosse promo sur le jeu de combat !

L'année dernière, Bandai Namco et Spike Chunsoft sortaient DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le nouvel opus de la franchise Budokai Tenkaichi (Sparking! au Japon). Un jeu de combat réclamé pendant de longues années par les fans, et ces derniers n'ont pas été déçus. Avec une note moyenne de 81/100 par la presse spécialisée et de 8,3/10 par les joueurs sur Metacritic, DRAGON BALL: Sparking! ZERO a mis tout le monde d'accord : c'est un incontournable pour tous les fans de la licence imaginée par Akira Toriyama.

Une grosse promotion pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO





Si jamais vous étiez passés à côté de cet excellent jeu de combat, c'est le moment de vous rattraper. À l'occasion des promotions précédant le Black Friday, Leclerc casse le prix de DRAGON BALL: Sparking! ZERO sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Le jeu passe à 38,91 €, soit une réduction de plus de 20 € sur le prix de vente habituel. Voici les offres :

Présentation de DRAGON BALL: Sparking! ZERO





DRAGON BALL: Sparking! ZERO reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi et l'emmène vers des sommets inégalés. Découvrez et maîtrisez un incroyable éventail de personnages jouables, chacun avec ses capacités, transformations et techniques emblématiques. Incarnez la force de destruction des plus puissants guerriers jamais apparus dans l'univers DRAGON BALL ! TEST DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le phénix renaît de ses cendres