BON PLAN : déjà une belle réduction sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Cela fait des années que les joueurs attendaient le retour de la franchise Budokai Tenkaichi, c'est chose faite avec DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un excellent jeu de combat édité par Bandai Namco et développé par Spike Chunsoft. Le titre s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires en 24h et s'est immédiatement retrouvé en tête des ventes en France, mais si vous êtes passés à côté, c'est le moment de craquer.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO passe à 60,36 € chez Leclerc, dans sa version PlayStation 5. Une belle offre ce titre qui vient de sortir.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi et l'emmène vers des sommets inégalés. Découvrez et maîtrisez un incroyable éventail de personnages jouables, chacun avec ses capacités, transformations et techniques emblématiques. Incarnez la force de destruction des plus puissants guerriers jamais apparus dans l'univers DRAGON BALL !

Lancez-vous dans de féroces batailles 3D au rythme effréné qui restent fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo, avec des graphismes à couper le souffle et des techniques de combat authentiques telles que des chocs de rayons, enchaînements d'attaques, des déplacements plus rapides que la lumière et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières.