BON PLAN Lenovo Legion 5 : une grosse promo sur ce PC portable gaming

BON PLAN Lenovo Legion 5 : une grosse promo sur ce PC portable gamingpar Amaury M.
Source: Cdiscount
Équipé d'une RTX 5070, d'un i7-13650HX et de 32 Go de RAM, le PC portable de Lenovo est actuellement à prix réduit sur Cdiscount.
Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming capable de faire tourner la plupart des jeux du moment dans d'excellentes conditions, voici une offre à ne pas manquer. Cdiscount lance déjà ses offres du Black Friday et propose une promotion sur le Legion 5 de Lenovo, un ordinateur pour gamers équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX 5070 et d'un processeur Intel Core i7-13650HX.
Le Lenovo Legion 5 15IRX10 à prix réduit sur Cdiscount
Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 passe à 1 33,99 € sur Cdiscount, c'est une réduction de 15 % sur le prix habituel. Voici ce qu'il faut savoir sur cet ordinateur pour gamers :
- PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 ;
- Windows 11 ;
- Écran 15,3" 165 Hz IPS ;
- Processeur Intel Core i7-13650HX ;
- Carte graphique NVIDIA RTX 5070 115W ;
- 32 Go de mémoire vive ;
- 512 Go de stockage.
PC portable gaming Lenovo Legion 5 à 1 399,99 € sur Cdiscount
