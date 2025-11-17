Actualité
Lenovo Legion 5 15IRX10 02

BON PLAN Lenovo Legion 5 : une grosse promo sur ce PC portable gaming

par
Source: Cdiscount

Équipé d'une RTX 5070, d'un i7-13650HX et de 32 Go de RAM, le PC portable de Lenovo est actuellement à prix réduit sur Cdiscount.

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming capable de faire tourner la plupart des jeux du moment dans d'excellentes conditions, voici une offre à ne pas manquer. Cdiscount lance déjà ses offres du Black Friday et propose une promotion sur le Legion 5 de Lenovo, un ordinateur pour gamers équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX 5070 et d'un processeur Intel Core i7-13650HX.

Lenovo Legion 5 15IRX10 01

Le Lenovo Legion 5 15IRX10 à prix réduit sur Cdiscount

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 passe à 1 33,99 € sur Cdiscount, c'est une réduction de 15 % sur le prix habituel. Voici ce qu'il faut savoir sur cet ordinateur pour gamers :

  • PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 ;
  • Windows 11 ;
  • Écran 15,3" 165 Hz IPS ;
  • Processeur Intel Core i7-13650HX ;
  • Carte graphique NVIDIA RTX 5070 115W ;
  • 32 Go de mémoire vive ;
  • 512 Go de stockage.

PC portable gaming Lenovo Legion 5 à 1 399,99 € sur Cdiscount

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
