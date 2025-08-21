Légendes Pokémon : Z-A, un mystérieux teasing corrosif façon survival-horror nous donne rendez-vous

Une stratégie marketing déjà connue





Au fil des années, The Pokémon Company a trouvé de nombreux moyens d'introduire de nouvelles créatures auprès du public en amont de la sortie de ses jeux et Légendes Pokémon : Z-A ne dérogera pas à la règle. Alors que son mode multijoueur Club de Combat Z-A a été introduit en début de semaine, nous allons d'ores et déjà avoir droit à une autre annonce ce jeudi à 15h00. Ainsi, depuis mardi, deux visuels ont été partagés sur les réseaux sociaux, que nous pourrions croire tirés d'un survival-horror. Si le compte Twitter / X français a simplement parlé d'une vidéo pour public averti, le japonais fait carrément mention de scènes de tension psychologique. Difficile de penser à Pokémon en lisant ces termes il faut l'avouer, malgré par exemple la révélation de Toutombe et celle de Poltchageist, qui aspirent tous deux l'énergie vitale des gens. Ce qui est sûr, c'est que nous avons vu passer pas mal de blagues liées à la banlieue parisienne...

Une nouvelle créature pour Légendes Pokémon : Z-A ?





S'il est déjà indiqué que la séquence durera pas moins de 2 minutes et 30 secondes, la question est évidemment de savoir ce qu'elle va servir à dévoiler. Eh bien, tous les aperçus jusqu'à présent montrent une substance violacée, qui semble capable de s'attaquer au métal en le faisant fondre, mais ne fait rien au bois. Compte tenu de l'introduction de Corvault qui utilise des Pokémon de type Poison et le logo du Clan Dérouillard, se pourrait-il que cette créature dispose d'une capacité efficace contre le type Acier ? Ce serait inédit. Sachant que ce dresseur utilise un Arbok, faut-il s'attendre à une simple Méga-Évolution de ce dernier ou y aura-t-il des formes régionales dans le jeu ?

Rendez-vous dans quelques heures pour découvrir le fin mot de cette histoire.

