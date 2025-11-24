Stellar Blade 2 exclusif à la PS5 ? Shift Up recrute et annonce une grande nouvelle

Édité par Sony et développé par Shift Up, Stellar Blade aura été la bonne surprise de l'année 2024. Le jeu d'action et d'aventure coréen a su proposer une histoire intéressante et un gameplay prenant, séduisant les joueurs. D'abord exclusif à la PlayStation 5, Stellar Blade a eu droit à un portage sur PC en juin dernier, qui s'est très bien vendu. Et ce n'est pas un secret que Shift Up développe déjà une suite.

Stellar Blade 2 exclusif à la PS5 ? Pas sûr





Cependant, Stellar Blade 2 ne devrait pas être une exclusivité console PlayStation 5. La semaine dernière, Shift Up a lancé un vaste programme de recrutement afin de développer cette suite. Le studio coréen recherche des artistes, des designers, des programmeurs, etc., afin de créer « la prochaine génération de jeux d'action multiplateformes ».

Stellar Blade 2 aussi sur Xbox Series X|S et Switch 2 ?





Plus loin, Shift Up affirme que « le prochain volet de Stellar Blade (...) est un jeu d’action multiplateforme de classe AAA ». Le studio coréen vise « diverses plateformes telles que les consoles et les PC », sans nommer lesdites consoles. En toute logique, le jeu d'action-aventure devrait sortir sur PlayStation 5, mais des versions Xbox Series X|S, voire Nintendo Switch 2, ne sont désormais plus à exclure.

Quand sortira Stellar Blade 2 ?





Si Shift Up n'a pas modifié ses plans, Stellar Blade 2 devrait sortir dans le courant de l'année fiscale 2027, soit avant le 31 décembre 2027. Les fans ont encore pas mal de mois à patienter avant de mettre les mains sur cette suite, peu importe les plateformes prévues. D'ici là, vous pouvez retrouver Stellar Blade premier du nom à 49,92 € (-19,98 €) chez Leclerc.

