Shift Up (Stellar Blade) pense déjà à son prochain jeu, encore une exclu PS5 ?

C'est ce mois-ci que sortira Stellar Blade, un jeu d'action et d'aventure développé par Shift Up, déjà connu pour Goddess of Victory: Nikke. Le titre sera édité par Sony Interactive Entertainment et exclusif aux PlayStation 5, mais le studio coréen pense déjà à la suite en recrutant des développeurs.

Shift Up recherche du personnel pour travailler sur un « nouveau projet », il recrute notamment un programmeur, des artistes et un designer. Mais nous savons déjà ce que sera ce prochain titre, il s'agira d'un Action-RPG AAA dans un monde urbain de science-fiction, avec des monstres et créatures. Un titre conçu à l'aide de l'Unreal Engine qui sera cross-plateform entre les consoles, ordinateurs et mobiles. Le jeu ne sera donc pas une exclusivité PlayStation 5 comme Stellar Blade.

Il faudra sans doute attendre un long moment avant d'en apprendre davantage sur ce nouveau projet, Shift Up est pour l'instant focalisé sur Stellar Blade, dont la date de sortie est fixée au 26 avril prochain. Une démo est déjà disponible sur PS5 et vous pouvez précommander le jeu contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

