Project Spirits : illustration charnelle et premiers détails pour le prochain jeu de Shift Up (Stellar Blade)

En ce moment, le studio sud-coréen Shift Up a le vent en poupe. Avec l'imminente sortie de Stellar Blade sur PC, il a ainsi publié une démo sur Steam en fin de semaine dernière, aux retours plus que positifs selon SteamDB, avec un pic de 26 443 joueurs ce samedi. Comme nous l'avons vu, une suite est en développement selon le dernier rapport financier de la firme, en plus de Project Witches, qui nous intéresse à présent. Nous en entendions déjà parler l'an dernier, décrit comme un jeu destiné à surpasser Goddess of Victory: NIKKE, titre mobile dont la collaboration en DLC sera également bientôt disponible dans Stellar Blade. Il avait été dit que la communication l'entourant débutera d'ici fin juin et bonne nouvelle pour les plus impatients, elle vient de débuter. Un changement de taille est à noter, il faudra désormais l'appeler Project Spirits.

C'est sur le site officiel de Shift Up que retrouvons la description suivante et la magnifique illustration l'accompagnant qui plaira aux amateurs de belles formes.

[Project Spirits] est le nouveau projet phare de SHIFT UP, un titre cross-platform de sous-culture qui s'inspire du concept de « fantasy orientale ». Suite à Stellar Blade et NIKKE, ce nouveau titre est actuellement en développement et constitue un jeu de premier ordre pour l'industrie, s'appuyant sur l'expérience et l'expertise de SHIFT UP en matière de création de propriétés intellectuelles, démontrées par ses précédents projets.

La page de recrutement, uniquement en coréen, nous informe de la recherche de divers talents. Parmi les exigences, l'utilisation efficace l'Unreal Engine 5 est demandée (voire de l'expérience sur l'UE4), de même qu'avoir de l'expérience dans le domaine des jeux service, JRPG et projets au style d'anime, et pouvoir créer des mondes ouverts avec de vastes cartes et donjons.

Plus étonnant, les candidats possédant de nombreuses figurines auront visiblement une longueur d'avance à compétences égales, de même s'ils jouent à Genshin Impact, Ghost of Tsushima et évidemment aux créations du studio. Même si les plateformes ne sont pas communiquées, la mention de console est présente. Enfin, les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33 peuvent être fiers d'eux, puisqu'il est carrément cité dans la fiche de poste du scénariste !

Ne vous excitez pas trop vite, car il y a de fortes chances que ce Project Spirits soit un gacha plutôt qu'un titre comme Stellar Blade, mais wait & see. D'ici 2027, nous avons le temps.

Vous pouvez actuellement précommander l'aventure d'EVE sur PC au prix de 62,99 € chez Gamesplanet.