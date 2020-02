Project G.G. : de premiers détails pour le nouveau jeu mystère de PlatinumGames et Hideki Kamiya

PlatinumGames nous avait promis une annonce devant survenir le 27 février dans le dernier Famitsu et c'est dans le numéro de cette semaine que le sujet est abordé. Une fois de plus, c'est ryokutya2089 qui rapporte les informations s'y trouvant.

Ce deuxième jeu, qui viendra remplir une case supplémentaire du site Platinum4 après The Wonderful 101: Remastered, se nomme Project G.G. (aucun rapport avec GAMERGEN.COM promis) et est décrit comme étant l'ultime entrée dans la trilogie héroïque d'Hideki Kamiya, les deux premiers travaux étant assurément TW101 et les Viewtiful Joe. Il est ainsi indiqué que le magazine comporte une illustration d'un garçon prenant la pose, entouré d'une pâle lumière et se transformant en géant dans le but d'affronter un kaiju, ce type de monstre dont fait partie Godzilla. Voici une retranscription de l'interview traduite en anglais par Gematsu :

Hideki Kamiya (vice-président senior de PlatinumGames, Game Designer) : Je crée ce jeu en tant que directeur d'un tout nouveau titre.

Atsushi Inaba (vice-président exécutif de PlatinumGames, à la tête du studio) : Nous allons aller à l'encontre des attentes de l'utilisateur - dans le bon sens.

Kamiya : Nous relevons des défis que Platinum n'a jamais relevés auparavant.

Kamiya : Là où Viewtiful Joe est une sorte de Kamen Rider dans la mesure où un gars se transforme en héros, et The Wonderful 101 ressemble plus à un groupe de personnes se transformant en héros, Project G.G. est un titre du genre Héros géant (Kyodai Hīrō, NDLR) .

. Inaba : Si nous devions classer ce jeu dans un genre, ce serait quelque chose comme de l'action.

Kamiya : Bien que sa sensation en tant que jeu d'action soit importante, ce n'est pas un jeu uniquement axé sur l'action .

. Inaba : Au stade actuel, nous voulons le lancer sur toutes les plateformes existantes .

. Inaba : Nous sommes au stade de démarrage du projet, et à partir de là, nous mettrons en place l'équipe de développement.

Inaba : Nous ouvrons un studio de 100 personnes à Tokyo, nous allons donc recruter des talents. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui y travaillent.

Kamiya : Takahisa Taura m'a battu dans un sondage Twitter concernant « les créateurs avec lesquels je veux travailler », donc je suis un peu triste.

Inaba : Vous devez vous y faire (rires).

Inaba : Dans le passé, nous avons reçu des propositions d'investissement en capital similaires à celle de Tencent, mais nous avons beaucoup parlé de la perte d'indépendance de PlatinumGames, nous les avons donc refusées, car nous n'échangeons pas notre liberté pour la stabilité.

Comme il n'en est qu'aux prémices de son développement, nous pouvons nous attendre à ce qu'il paraisse sur PS5 et Xbox Series X en plus des plateformes actuelles, si elles sont toujours d'actualité d'ici là. Le site indiquant la date du 26 février, soit aujourd'hui, nous devrions avoir quelques précisions dans la journée.

Pour terminer, la quatrième et dernière section du site teaser sera selon Atsushi Inaba un « secret » décrit comme « quelque chose de très Platinum et intéressant ». Nous pouvons donc nous attendre à un jeu d'action. Vivement plus d'informations !