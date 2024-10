Project ETHOS : l'autre papa de Dead Space dévoile son nouveau jeu, c'est la douche froide

Après avoir créé la franchise Dead Space chez Visceral Games avec Glen Schofield, Michael Condrey a accompagné ce dernier chez Sledgehammer Games, notamment pour développer Call of Duty: WWII. Mais les deux hommes ont quitté le studio pour prendre des chemins différents. Glen Schofield a fondé Striking Distance Studios et a réalisé The Callisto Protocol, avant de quitter la firme, tandis que Michael Condrey a rejoint 2K Games pour ouvrir 31st Union, qui dévoile enfin son premier jeu.

2K Games et 31st Union présentent cette semaine Project ETHOS, qui n'a absolument rien à voir avec de l'horreur dans l'espace ou la guerre réaliste. Non, il s'agira d'un jeu de tir à la troisième personne avec des mécaniques de hero shooter et de rogue-like, et un modèle free-to-play. Oui, tout est là pour que le jeu soit oublié/fermé dans quelques mois seulement tant ces genres n'arrivent plus à séduire, mais Project ETHOS compte tirer son épingle du jeu avec deux modes plus ou moins originaux. Trials proposera un combat permanent avec un gameplay coopératif d'extraction shooter à trois joueurs, nous demandant de récupérer des cœurs pour améliorer son personnage pour la partie suivante, avec des capacités actives et passives. Gauntlet sera quant à lui une sorte de Match à mort en équipe, avec là encore la possibilité d'améliorer son personnage après chaque partie.

Project ETHOS a droit à un community playtest jusqu'au 20 octobre prochain, pour y participer, il suffit de regarder un live Twitch pendant 30 minutes afin d'obtenir une clé Steam. Reste à voir si les joueurs ont envie de passer leur week-end sur ce nouveau titre. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas enthousiasmés, un certain @Siggyv lâche : « On dirait que Fortnite et Concord ont eu un bébé avant que Concord ne parte chercher des cigarettes et du lait ». Project ETHOS est attendu à une date inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

