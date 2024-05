Dead by Daylight : Project T, jeu gratuit, Mode 2V8 et encore Castlevania, les autres annonces du 8e anniversaire

Behaviour Interactive a fait de nombreuses annonces à l'occasion du huitième anniversaire de Dead by Daylight. Le studio canadien a notamment dévoilé le Chapitre Dungeons & Dragons de son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, ainsi que du gameplay pour The Casting of Frank Stone, un jeu d'horreur solo narratif développé par Supermassive Games (Until Dawn), qui prendra place dans l'univers de DbD. Mais ce n'est évidemment pas tout.

À la manière du délirant Hooked on You il y a deux ans, Behaviour Interactive a dévoilé What the Fog, un jeu roguelite coopératif à deux joueurs dans le monde de Dead by Daylight. Les joueurs incarnent des versions adorables de Dwight, Claudette ou Feng Min et doivent collaborer pour « survivre dans un environnement hostile en courant, en sautant et en tirant pour traverser une armée de monstres et de bosses mortels ». What the Fog est déjà disponible sur PC, les deux premiers millions d'exemplaires sont gratuits en se connectant avec un Behaviour Account, il faut sinon débourser 4,99 € sur Steam.

Les développeurs ont également donné des nouvelles du Project T, un jeu de tir, d'action et d'horreur PvE jouable d'un à quatre joueurs, toujours dans l'univers de Dead by Daylight. Le titre se laissera d'abord approcher via un programme d'Initiés et des playtests. Comme l'expliquent les développeurs dans la vidéo ci-dessous, les joueurs de Project T incarneront les Trespassers, des antihéros piégés dans le royaume de l'Entité. Ils devront coopérer pour survivre à Backwater et surtout affronter les Thralls, d'horribles créatures locales. Le gameplay sera axé vers l'action, avec la possibilité de voyager rapidement dans un pick-up dans ce monde en constante évolution.

Pour en revenir à Dead by Daylight en lui-même, Behaviour Interactive a annoncé le Mode 2V8, où deux Tueurs traqueront huit Survivants sur une plus grande carte. Le gameplay sera évidemment modifié, les compétences traditionnelles laisseront place à un système de classes et les crochets seront remplacés par des cages. Les développeurs nous donnent déjà rendez-vous en juillet prochain pour une présentation plus détaillée de ce mode de jeu qui promet déjà davantage d'action.

Enfin, Behaviour Interactive annonce une collaboration avec Konami pour un futur Chapitre Castlevania. Eh oui, la franchise avec des vampires est partout en ce moment (Dead Cells, V Rising, Vampire Survivors), sauf dans un jeu inédit... Il faut pour le moment se contenter du court teaser ci-dessous, mais nous devrions en apprendre davantage lors d'une présentation le 6 août prochain. Le Chapitre Castlevania sera lancé dans Dead by Daylight dans le courant de l'année 2024.

