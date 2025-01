Dead by Daylight : un mangaka légendaire s'invite dans le jeu d'horreur

Dead by Daylight est un jeu vidéo horrifique multijoueur au gameplay asymétrique, mais c'est aussi un titre qui réunit un tas d'univers terrifiants. Le jeu de Behaviour Interactive permet d'incarner des Tueurs et Survivants issus de films et d'autres jeux vidéo cultes, mais aujourd'hui, c'est un légendaire mangaka qui s'invite dans DbD.

Le développeur canadien dévoile aujourd'hui la Collection Junji Ito, qui permet de revêtir huit tenues inspirées de ses personnages les plus marquants. Nous retrouvons évidemment Tomie, Miss Fuchi ou encore Souichi Tsujii, voici la liste complète :

Miss Fuchi – tenue Légendaire pour l’Artiste, inspirée des histoires Les rumeurs et Le mannequin. Tomie – tenue Légendaire pour l’Esprit, inspirée de l’histoire Tomie. Passé ténébreux des Hikizuri – tenue Très rare pour les Jumeaux, inspirée de l’histoire Les mystérieux enfants Hikizuri : la séance de spiritisme. Vêtements de soirée de Soichi – tenue Très rare pour le Farceur, inspirée du personnage de Soichi Tsujii qui apparaît dans plusieurs histoires. Tourments des demi-esprits – tenue Ultra rare pour le Dragage, inspirée de l’histoire Le tunnel. Uniforme de Tsukiko – tenue Très rare pour Yui Kimura, inspirée de l’histoire Tomie. Renommée de Terumi – tenue Très rare pour Yun-Jin Lee, inspirée de l’histoire Les ballons pendus. Ballet chaotique de la marionnette – tenue Très rare pour Kate Denson, inspirée de l’histoire La Maison de poupées.

Behaviour Interactive précise que cette collection est là pour « proposer aux admirateurs de longue date une approche inédite des créations de Ito, tout en initiant un nouveau public à son œuvre ». Le mangaka est auteur de nombreuses histoires plus ou moins courtes depuis 1987, il s'est fait une réputation avec son trait précis et ses ambiances horrifiques cosmiques très lovecraftiennes.

Récompensé par quatre Prix Eisner, il était au cœur de l'actualité en 2023 avec la série Netflix Maniac par Junji Itō : Anthologie Macabre, puis l'année dernière avec l'adaptation en série animée d'Uzumaki (Spirale) par Adult Swim. Un anime malheureusement bien loin de la qualité du manga, que vous pouvez retrouver dans une très belle édition intégrale contre 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.