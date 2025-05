Assassin's Creed Shadows : la collaboration avec Dead by Daylight est disponible, l'Oni vient nous faire trembler !

Lors de la présentation des premiers contenus post-lancement d'Assassin's Creed Shadows le mois dernier, une première collaboration a alors été annoncée, qui s'est ensuite révélée être un surprenant cross-over avec Dead by Daylight. C'est avec la mise à jour 1.0.5 de cette semaine que les deux univers sont entrés en collision avec d'une part une série de quêtes mettant bien en scène l'Oni comme nous l'avions supposé et d'autre part d'inévitables éléments « cosmétiques » (malgré les statistiques et bonus associés) ajoutés dans la boutique. Particulièrement réussis, ils vont sans nul doute faire passer bien des joueurs à la caisse, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une option Doubles Packs pour le moment. Nous y retrouvons de l'équipement inspiré par l'Esprit (Rin Yamaoka) pour Naoe, clairement repris de l'Oni (Kazan Yamaoka) pour Yasuke, ainsi que le cheval Maurice. Une courte vidéo teaser a été diffusée pour le lancement, qui montre ce que nous qualifions par la suite de « niveau ». Si vous ne souhaitez pas en savoir plus avant d'y jouer et garder toute la surprise, ne lisez pas ce qui suit !

Nous avons donc tout d'abord une série de trois quêtes via le nouveau tableau Évènements signalés, qui vient prendre place à la droite de celui de l'Animus. Compte tenu de sa taille, il pourrait au maximum en proposer jusqu'à cinq du genre à l'avenir. Pour accéder à ce contenu, il suffit de lancer Vision des royaumes à l'écurie du Repaire, nous faisant mener une brève enquête dans un petit village. Elle laisse ensuite sa place à Le chevauchement, qui retranscrit vraiment bien l'aspect survival-horror du jeu de Behaviour Interactive et se conclut avec un affrontement de boss face à l'Oni dont le niveau est ajusté au nôtre. Si vous incarnez Naoe, vous allez un peu en baver et devoir vous y prendre à plusieurs fois pour apprendre ses patterns, de quoi changer de la facilité de la plupart des ennemis de l'aventure. Enfin, Retour à la réalité conclut l'expérience et nous récompense avec de l'XP, la Babiole et Amulette légendaire Toucher de l'Entité pour nos deux protagonistes, la gravure Réduction des dégâts (dégâts élevés subis) et la Bannière Dead by Daylight.

Clairement, ne cherchez pas une quelconque explication rationnelle aux évènements dépeints, cela entre totalement dans le domaine du surnaturel, tranchant grandement avec la majorité du jeu de base très terre à terre. Comme pour Final Fantasy XV dans Assassin's Creed Origins, c'est avant tout un court moment assez fun. Outre l'aspect folklorique façon légende urbaine, mettre ça sur le dos de l'Animus ne serait pour le coup pas une mauvaise idée compte tenu du lore autour de ce nouveau modèle.

En revanche, il est un peu dommage de ne pas permettre de rejouer le « niveau » façon survie face à l'Oni. En faire un mini mode de jeu à part entière pouvant être lancé n'importe quand aurait été une bonne idée.

Si Assassin's Creed Shadows vous intéresse, il est actuellement vendu dès 62,99 € chez Gamesplanet ou à 69,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon