Assassin's Creed Shadows va faire le plein de nouveautés tout au long de l'été, le DLC Traque sur Awaji enfin daté avec un bref teaser

De gros chiffres pour AC Shadows





Cette semaine, Ubisoft a révélé ses résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2025-26 entamée le 1er avril, d'où un nombre important d'annonces ayant suivi. À cette occasion, Yves Guillemot a notamment déclaré qu'Assassin's Creed Shadows a dépassé les 5 millions de joueurs depuis son lancement le 20 mars dernier. Peu de temps après sa sortie, le décompte en était à 3 millions, le jeu a donc conquis de nombreux joueurs depuis. De plus, cette performance est « conforme aux attentes » de l'éditeur. Là encore, il est dommage de ne pas avoir de chiffres de ventes, mais ce n'est plus une métrique utilisée depuis un bon moment déjà, du moins publiquement. Par ailleurs, sachez que 2 milliards d'assassinats furtifs ont été effectués, 1 milliard de km parcourus et 38 millions d'animaux caressés. Le post révélant ces détails a également indiqué que plus d'informations sur la suite du voyage de Naoe et Yasuke seraient dévoilées dans la semaine, ce qui a bien été le cas.

Le programme estival du contenu post-lancement en vidéo





Fin avril, nous avions eu droit à une vidéo nous présentant les nouveautés à venir en mai, juin et plus vaguement à l'avenir. C'est sous ce même format qu'ont été introduites les deux prochaines mises à jour et la date tant attendue du DLC Traque sur Awaji, sans parler de quelques détails sur lesquels nous reviendrons à part. Après ça, il faudra sans doute patienter jusqu'en octobre au minimum avant de savoir ce qui est prévu par la suite au-delà de l'extension, puisque les rumeurs parlaient d'un suivi sur deux ans.

Compte tenu de la fin de la vidéo, nous pouvons dire RIP au Community Developer Dan.

Les nouveautés liées à la Nouvelle Partie+





Pour commencer, c'est donc mardi prochain que le New Game+ va être ajouté. Pour en profiter, il faudra avoir terminé la dernière mission du scénario principal, marquée par le défilement des crédits (et sans doute l'épilogue qui s'ensuit). Au programme, une réinitialisation de la progression de l'intrigue, du tableau des Objectifs et des lieux découverts. Nous y conserverons notre niveau, l'équipement, les Points de maîtrise et Rangs de connaissance obtenus, ainsi que les améliorations effectuées dans le Repaire. De plus, l'option sera donnée de rejouer le prologue ou de démarrer au moment où nous « obtenons » notre base, donc après le rétablissement de Naoe. Dans les deux cas, les tutoriels inutiles pour un joueur averti devraient avoir été tous retirés.

Compléter ce mode New Game+ offrira quelques récompenses, mais comme remarqué par certains fans, il semblerait que ce qui a été montré en vidéo soit plus du reskin qu'autre chose, à voir d'ici quelques jours.

Les autres améliorations apportées au jeu





Le niveau maximal va lui être augmenté de 60 à 80, ce qui dans l'absolu ne devrait pas avoir de grandes conséquences puisque du level scaling est en place. Deux Rangs de connaissance avec une dizaine de nouveaux passifs vont être ajoutés, chacun pouvant être amélioré 30 fois, nécessitant donc encore 300 Points de maîtrise comme pour le total des précédents. Autant dire que les joueurs voulant tout au maximum vont avoir de quoi faire, mais il faudrait une activité rejouable suffisamment stimulante pour que ce farming ne soit pas juste une corvée.

Tous les bâtiments du Repaire vont aussi recevoir de nouvelles améliorations, dont deux pour la Forge d'Heiji. En effet, il sera possible de transformer les équipements Légendaires en Artefact et ceux Épiques en Mythique. Oui, ce sont deux raretés additionnelles, à voir en quoi elles seront meilleures. Elles seront regroupées sous le niveau 4, puisque le maximum actuel est à 3. Les joueurs ayant déjà dépensé leur Or pour passer leur équipement favori à 60 risquent de regretter de ne pas avoir été plus patients en fonction des coûts associés...

Les développeurs ont également bien compris que les joueurs voulaient pouvoir modifier l'heure de la journée même si le jeu n'a pas été pensé ainsi afin d'inciter à choisir différentes approches, mais vont donc céder en implémentant la fonctionnalité. Même si nous comprenons l'intention initiale, cela ne pourra pas faire de mal, au contraire. Il en va de même pour le retrait du brouillard recouvrant la carte, qui ne nécessitera plus d'arpenter le moindre mètre carré de surface de jeu, juste d'avoir synchronisé tous les points de vue d'une région. Tant mieux d'un côté, même si cela nous a permis de découvrir des coins intéressants en explorant.

Un troisième Projet nommé Mnémosyne va également devenir disponible, mais nous reviendrons plus en détail sur l'Animus Hub dans un autre article. Des « goodies familiers qui pourraient être familiers auprès des fans de longue date de la série » sont aussi prévus, sans doute des tenues d'anciens protagonistes.

29 juillet - Mise à jour de la progression Nouvelle Partie+.

Augmentation du plafond de niveau.

Rangs de connaissance 9 et 10.

Forge niveau 4.

Nouveaux Succès et Trophées.

Nouvelles récompenses Animus.

Nouveau contenu dans la Boutique. Début septembre - Mise à jour d'amélioration de la qualité de vie Choix de l'heure de la journée.

Dévoilement de la carte du monde.

Mises à jour du Repaire.

Fréquence d'images illimitée dans les cinématiques (PC uniquement).

Plus de contenu gratuit.

La date de sortie du DLC Traque sur Awaji





Enfin, un teaser de l'extension d'ores et déjà promise a été diffusé, accompagné par la date de son arrivée. Comme le voulait la rumeur, il faudra bien attendre la rentrée avant d'en profiter, puisque Traque sur Awaji sera disponible le mardi 16 septembre. Pour rappel, il sera gratuit si vous aviez précommandé Assassin's Creed Shadows et payant si ce n'est pas le cas, reste à savoir combien. Il faudra avoir terminé l'intrigue pour y accéder, un changement appréciable par rapport à Valhalla et logique.

Du côté des éléments montrés (attention spoilers à venir), nous voyons un affrontement un mystérieux protagoniste de dos, pouvant potentiellement faire partie des Sanzoku Ippa, dont un membre est ensuite vu perché dans un arbre. Ces derniers nous réservent des pièges sur l'île, ce qui devrait modifier notre approche de l'exploration. Naoe est également vue en train d'attaquer à l'aide d'un Bō des samouraïs en armure noire bien classes. Mais le plus intéressant est à la fin, avec un personnage aux cheveux bruns lui faisant face et disant « Non » après avoir vu la lame secrète à son poignet. Bon, inutile de tourner autour du pot, nous mettons notre annulaire à couper qu'il s'agit de Tsuyu, la mère de l'héroïne et Assassin.

16 septembre - Sortie de l'extension Traque du Awaji Extension :

Nouvelle région à explorer ;



Nouvelle arme et capacités inédites ;



Nouvelles tenues et nouvel équipement légendaire ;



Nouvelle faction ennemie et nouveaux boss ;



Nouveau chapitre de l'histoire.

En ce moment, Assassin's Creed Shadows est vendu 64,99 € chez Leclerc (ici et là) sur consoles et seulement 47,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi :