Assassin's Creed Shadows : Ubisoft tease un élément scénaristique majeur pour l'avenir

Préambule : attention, ça va spoiler !





Cette semaine, les joueurs d'Assassin's Creed Shadows ont pu découvrir une nouvelle série de quêtes via la mise à jour 1.0.6, servant à recruter un nouvel allié au sein de notre Ligue, Rufino, un interprète portugais. Forcément, en raison de sa nationalité, certaines thématiques ont donc été abordées, faisant plaisir aux fans même si cela reste assez léger. Fait intéressant et contrairement à ce qui est prévu pour le DLC Traque sur Awaji, il n'est pas nécessaire d'avoir terminé l'histoire principale de Naoe et Yasuke pour effectuer ces nouveaux objectifs. En résultent quelques changements apportés en fonction de notre progression. Puisque nous allons nous intéresser aux détails apportés par ces nouveautés, si vous n'avez pas complété ces nouvelles quêtes ou vu défiler les crédits du jeu, n'allez pas plus long, car nous allons spoiler, visuels à l'appui.

Une rencontre décisive pour l'avenir du jeu ?





Pour résumé, nous traquons un groupe baptisé les Tueurs du fleuve Seta, dont le but est d'éliminer des habitants influents aux abords de cet axe fluvial afin de les remplacer par des partisans à leur cause et ainsi étendre l'influence d'une certaine organisation. Oui, ce sont évidemment les Templiers qui sont derrière tout ça. En jouant avant d'avoir poursuivi la quête personnelle de Yasuke, ce dernier ne connaît alors pas leur nom, contrairement à la croix rouge qu'ils utilisent comme symbole.

De nouveaux Templiers en approche





Le leader de cette faction est encore une fois un méchant moustachu prénommé Gaspar, qui ne fait pas long feu et a comme surnom l'Architecte. Dans le cas où il est éliminé avant la traque des Templiers par Yasuke, nous récupérons une lettre d'un certain N.C. que nous connaissons bien :

Lettre de N.C. à Gaspar Mon cher Gaspar, Le plan se déroule sans accrocs. Votre tâche est de prendre le contrôle de la route commerciale du fleuve Seta. Convainquez-les, forcez-les, soudoyez-les ou tuez-les, peu importe, tant que notre Ordre est aux commandes lorsque « les objets » nous arriveront, une tâche dont je m'acquitterai en personne dès que notre camarade au masque aura repris le contrôle. Puisse le Père de la Sagesse vous guider, mon ami. - N.C.

Ici, Nuno Caro a donc un rôle de supérieur hiérarchique vis-à-vis de Gaspar et évoque les trésors impériaux contenus dans les boîtes, ainsi que le chef du Shinbakufu, Ashikaga Yoshiaki. Le plus intéressant n'est évidemment pas là et peut donc être loupé par les joueurs n'ayant pas encore éliminé les autres Templiers, puisque l'autre version de la missive ne provient alors pas du même expéditeur :

Lettre de J. à Gaspar Gaspar, Les frères Duarte et Caro ont échoué. Ces îles nous filent entre les doigts. C'est à vous que revient la charge de vous emparer du fleuve Seta ; l'Ordre en a besoin pour sécuriser le passage des mercenaires que nous mobilisons. Dès qu'ils auront atteint nos rivages, le vent soufflera à nouveau en notre faveur. Puisse le Père de la Sagesse vous guider, - J.

Déjà, première surprise, Nuno Caro et Duarte de Melo seraient donc frères. Est-ce à prendre littéralement ? En effet, le terme anglais « brothers » est utilisé et non « siblings », ce qui pourrait être interprété comme « camarades » dans un tel contexte. Si nous sommes à ce point dubitatif, c'est parce que le reste du message a été mal traduit en français.

Dans la langue de Shakespeare, nous pouvons ainsi lire « the Order needs it to secure the passage for the members of the Black Cross we are mobilizing ». Oui, c'est un terme loin d'être anodin, puisqu'il désigne les membres de l'Ordre chargés de la recherche des Fragments d'Eden et de la lutte contre la corruption au sein de l'organisation, pas de simples soldats à la solde du premier venu... Nous pouvons d'ailleurs nous questionner quant à la nature de leur mission à cette époque, car les plus anciens connus jusqu'alors n'officiaient qu'au début des années 1800. Les scénaristes de chez Ubisoft pourraient aisément proposer une pirouette de ce côté et nous surprendre.

Bon, en anglais, la lettre de J. se termine par une signature d'un certain M., ce qui n'a aucun sens. Les touches étant l'une au-dessus de l'autre sur un clavier QWERTY, une erreur semble fort probable. Vraiment, plus de soin aurait dû être donné à l'ensemble, peu importe la langue, surtout lorsque cela touche à du lore un minimum important... Dans tous les cas, le teasing est clair, d'autres Templiers devraient finir par se mettre sur la route de Naoe et Yasuke dans le cadre du contenu post-lancement. Les joueurs qui trouvaient la fin trop abrupte pourraient donc éventuellement en avoir un peu plus à se mettre sous la dent. Qui sait, peut-être que nous finirons par avoir une véritable chasse à l'artefact isu ?

Si Assassin's Creed Shadows vous intéresse, il est actuellement vendu 59,99 € chez Leclerc (ici et là) sur consoles et 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon