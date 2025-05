Ubisoft ne tarit pas d'éloges sur Assassin's Creed Shadows, de nouvelles réductions de coût annoncées et bien plus

Hier soir, Ubisoft a partagé son bilan annuel (ici et là), l'occasion d'apprendre quelques informations intéressantes au sujet de l'éditeur français. Pour commencer, sur l'année fiscale écoulée notée FY25 (1er avril 2024 au 31 mars 2025), son net bookings a été de 1,846 milliard d'euros, soit une diminution de 20,5 % par rapport à la FY24. C'est légèrement en dessous de l'objectif et la raison évoquée est intéressante, à savoir des « partenariats inférieurs aux prévisions, notamment en raison d'un impact temporel ». Est-ce que cette dernière partie est une référence à Assassin's Creed Jade développé par Tencent ? Les résultats opérationnels sont eux négatifs avec une perte de 82,6 millions d'euros selon les IFRS et 15,1 millions d'euros en non-IFRS, ce qui était là encore attendu.

Du côté des jeux, les licences Assassin's Creed et Rainbow Six continuent d'attirer énormément de joueurs, avec plus de 30 millions chacune pour la quatrième année consécutive. Notamment, Assassin's Creed Shadows a « suscité de très vifs éloges de la part des joueurs et a livré une performance solide, soulignant la force de la marque », mais nous n'avons droit à aucun chiffre de ventes. Comme déjà dit, il a été le deuxième plus gros jeu de la licence en termes de revenus day one et nous apprenons désormais que les dépenses des consommateurs ont à ce jour « surpassé celles d'Assassin's Creed Odyssey » avec un nombre de joueurs en surperformance ayant passé plus de 160 millions d'heures au total dans cette simulation du Japon féodal.

Sur la même période, Far Cry a vu défiler environ 20 millions de joueurs, tandis que les autres séries en cumulent plus de 100 millions. Compte tenu du fait que les investissements réguliers de la part des joueurs représentent 44 % du net bookings à hauteur de 806 millions d'euros (-8 % par rapport à la FY24), nous comprenons pourquoi cette métrique est utilisée.

L'un des autres points abordés concerne les réductions de coût au sein de l'éditeur. Au départ, l'objectif était de 200 millions d'euros pour la FY26, ce qui a d'ores et déjà été réalisé. Depuis septembre 2022 et au 31 mars 2025, les effectifs ont ainsi été diminués d'environ 3 000 personnes. Nous apprenons ainsi qu'à cette même date, l'entreprise comptait 17 782 employés à travers le monde. L'objectif est désormais de réduire d'encore 100 millions d'euros les dépenses fixes sur les deux prochaines années. Espérons pour les employés qu'il n'y ait pas davantage de licenciements et fermetures de studios...

Yves Guillemot, cofondateur et CEO, a évoqué cela dans son discours, en plus de la création d'une subsidiaire avec Tencent et le fait d'allouer plus de temps au développement des jeux.

Cette année a été difficile pour Ubisoft, avec une dynamique contrastée au sein de notre portfolio, dans un contexte de concurrence intense au sein du secteur. Malgré ces difficultés, Ubisoft a réussi à générer un flux de trésorerie disponible positif sur l'exercice, reflétant la discipline appliquée au sein du Groupe. Conscients des défis à venir, nous avons pris des mesures décisives pour continuer à consolider l'avenir de l'entreprise. Le lancement d'Assassin's Creed Shadows a été un moment clé. Il a réaffirmé la puissance de la marque Assassin's Creed, avec un accueil très favorable de la communauté, tant auprès des fans de longue date que des nouveaux joueurs. Nous avons également achevé notre premier programme d'économies plus tôt que prévu. Nous sommes déterminés à aller plus loin, avec des économies supplémentaires d'au moins 100 millions d'euros sur les deux prochaines années afin d'optimiser l'efficacité structurelle et de consolider les fondations de notre organisation. Cette rigueur constante soutiendra nos ambitions de croissance et la transformation profonde d'Ubisoft. Nous travaillons actuellement à la refonte du modèle opérationnel du Groupe et prévoyons d'annoncer une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année. Une étape majeure de cette transformation a été l'annonce, en mars, de la création d'une nouvelle filiale, soutenue par Tencent comme partenaire stratégique principal. Axée sur l'accélération de la croissance de trois de nos licences les plus emblématiques, cette nouvelle filiale jouera un rôle essentiel dans la construction d'écosystèmes de marques durables, pesant des milliards d'euros. Nous progressons régulièrement vers la clôture de la transaction d'ici la fin de l'année, une étape clé qui permettra de désendetter complètement l'entreprise et de nous positionner pour une croissance durable à long terme. De plus, après une analyse de notre pipeline, nous avons décidé d'allouer du temps de développement supplémentaire à certaines de nos plus grandes productions afin de créer les meilleures conditions de réussite. Par conséquent, les exercices 2026-27 et 2027-28 verront un contenu significatif provenant de nos plus grandes marques. Ubisoft entre dans un nouveau chapitre et je suis confiant dans notre capacité à bâtir une entreprise plus forte et plus résiliente, au bénéfice de toutes nos parties intéressées.

Espérons que ce changement de cap soit payant aussi bien pour Ubisoft en tant qu'entreprise, que pour ses employés et les joueurs.

Vous pouvez vous procurer Assassin's Creed Shadows au prix de 62,99 € chez Gamesplanet ou à 66,99 € sur Amazon, voire 69,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi :