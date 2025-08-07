World of Tanks fête ses 15 ans avec un tas de bonus et d'évènements

C'est en 2010 que Wargaming a lancé World of Tanks, son jeu de char de combat massivement multijoueur. Depuis, la franchise s'est agrandie avec World of Warplanes et World of Warships, sans oublier un tas de spin-offs et des versions mobiles, mais le développeur chypriote n'a jamais abandonné son premier World of, bien au contraire.

Des bonus et des évènements pour les 15 ans de World of Tanks





Tout au long du mois d'août 2025, Wargaming va célébrer les 15 ans de World of Tanks, avec évidemment des cadeaux pour les joueurs, mais aussi plusieurs évènements à suivre en ligne. Voici le programme :

Du 8 au 31 août, l’équipe de World of Tanks invite tous les joueurs à participer aux festivités avec des cadeaux, des missions spéciales, des récompenses exclusives et de nombreuses surprises. La célébration commence directement dans le Garage, où les joueurs peuvent accéder à l’Album Anniversaire . Connectez-vous chaque jour pour ouvrir des enveloppes, revivre les moments clés de l’histoire de World of Tanks et obtenir de superbes récompenses.

. Connectez-vous chaque jour pour ouvrir des enveloppes, revivre les moments clés de l’histoire de World of Tanks et obtenir de superbes récompenses. Avec le chapitre spécial du Passe de Bataille Anniversaire , les joueurs pourront gagner le tout nouveau Brennos, un char lourd français de rang VIII, un équipage spécial issu des tankistes du Garage et d’autres objets précieux en jeu.

, les joueurs pourront gagner le tout nouveau Brennos, un char lourd français de rang VIII, un équipage spécial issu des tankistes du Garage et d’autres objets précieux en jeu. Préparez-vous à encore plus d’action explosive, car l’Arcade Cabinet proposera un mode spécial appelé Tirs nourris pendant deux week-ends en août. Il offrira des batailles à haute intensité avec huit véhicules spéciaux tirant des milliers de projectiles par minute.

pendant deux week-ends en août. Il offrira des batailles à haute intensité avec huit véhicules spéciaux tirant des milliers de projectiles par minute. Bonus en jeu pour les vétérans : tous ceux qui ont créé leur compte World of Tanks avant le 14 avril 2012 sont officiellement reconnus comme vétérans et reçoivent un badge spécial « 15e anniversaire ». Dans chaque bataille incluant au moins un joueur vétéran, tous les participants reçoivent un bonus de +15 % sur le montant de crédits de base gagnés. Streams anniversaires : une série de diffusions spéciales où les joueurs peuvent gagner des styles de chars 3D et 2D, des personnalisations d’équipage, des véhicules Premium de rang VIII à IX, et bien plus encore.

Des produits dérivés pour les 15 ans de World of Tanks





En plus de cela, Wargaming lance une gamme de produits dérivés pour le 15e anniversaire de World of Tanks avec des vêtements et accessoires uniques, à découvrir sur sa boutique officielle. Enfin, une vidéo « 15 ans d’amitié : un voyage à travers les souvenirs » a été partagée pour rendre hommage à toutes ces années de jeu en multijoueur :

World of Tanks est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox, avec des versions Blitz pour Switch 1 et mobiles. Vous pouvez retrouver des produits dérivés sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.